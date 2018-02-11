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«Зенит» проведет открытую тренировку 14 февраля

вчера, 14:20
СелтикЛоготип футбольный клуб Селтик (Глазго)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит15.02.2018 в 23:05 Не начался

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что 14 февраля команда проведет открытую тренировку накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика». 

«Пресс-конференция с участием Роберто Манчини и одного из футболистов пройдет на стадионе „Селтик Парк“, начнется в 17:30 по местному времени (14:30 по петербургскому). В 18:00 начнется тренировка „Зенита“, первые 15 минут которой будут открыты для журналистов», - сообщает пресс-служба.

Ранее защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о предстоящем матче. 

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Все комментарии
Гус Пойет
Гус Пойет
вчера в 18:17
Только открытую, иначе там потом за месяц не проветришь
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 15:57
Удачной и успешной тренировки Зениту! И пусть они вернутся из Шотландии со щитом)
Олeневод
Олeневод ответил Гойло и Каккоев
вчера в 15:39
Гойло и Каккоев:
Недобитые под Донецком добиты под Дейр-эз-Зором на днях
Гудбой , баклан на аве , ну сам себя обозначил , а чего вы с Ляшко под этот Дейр забрались , типа любовь и экзотика?
nikolah
nikolah ответил Гойло и Каккоев
вчера в 15:38
Гойло и Каккоев:
Молло ушел а традиция собираться вместе 14 февраля осталась
я всё понимаю что ты из этих,но ты бы не палился хоть,хотя кб фаны таким рады,де зеув подтвердит!))
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев ответил Олeневод
вчера в 15:26
Олeневод:
Мне очень нравятся комменты фраера Гойло и Какоева , он отражает интеллектуальный уровень к-б фана или недобитого под Донецком
Недобитые под Донецком добиты под Дейр-эз-Зором на днях
Олeневод
Олeневод
вчера в 15:06
Мне очень нравятся комменты фраера Гойло и Какоева , он отражает интеллектуальный уровень к-б фана или недобитого под Донецком
denmig
denmig
вчера в 15:06
В день всех влюбленных пригласят к передесу на поле!
FROLL 001
FROLL 001 ответил Олeневод
вчера в 15:06
Олeневод:
Кстати , Спартак сегодня должен был провести первую тренировку в Сочи , но пока время начала мероприятия откладывается , так как некоторых игроков не удаёться согнать с пальм
Жаль не будут показывать.Посмеялись бы.
drug01
drug01
вчера в 15:02
Проверим Зенит на ЧЕМПИОНСТВО ?
Олeневод
Олeневод ответил LOpp
вчера в 15:01
LOpp:
парадокс, почему-то все "временные шарашкины конторы" считают себя приличными клубами
Слушай да , Спартак чётко под твоё определение подходит
LOpp
LOpp ответил FROLL 001
вчера в 15:00
FROLL 001:
Десяточку в Китае получает. Вопросы надеюсь отпали!
я рад за него
Dead Morozzzz
Dead Morozzzz ответил FROLL 001
вчера в 14:59
FROLL 001:
Десяточку в Китае получает. Вопросы надеюсь отпали!
В конце футбольной карьеры Халка и в его возрасте за счастье такой контракт!
LOpp
LOpp ответил ПерекатиПоле
вчера в 14:58
ПерекатиПоле:
Приличные команды 14-го тренируются. Неприличные команды всем составом запираются в бане и целуются.
парадокс, почему-то все "временные шарашкины конторы" считают себя приличными клубами
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев ответил LOpp
вчера в 14:58
LOpp:
зачем Халк перешел в клуб аутсайдер?
Халк ушел в Китай, чтобы Зенит всегда оставался в плюсе
FROLL 001
FROLL 001 ответил Гойло и Каккоев
вчера в 14:58
Гойло и Каккоев:
Молло ушел а традиция собираться вместе 14 февраля осталась
Кто про что, а Гудбой о своем! Гыгыгыгы!
FROLL 001
FROLL 001 ответил LOpp
вчера в 14:57
LOpp:
в Зените получал 6 лямов, в Китае 12? сомневаюсь. Просто ему стыдно стало играть за Зенит)
Десяточку в Китае получает. Вопросы надеюсь отпали!
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев
вчера в 14:56
Молло ушел а традиция собираться вместе 14 февраля осталась
LOpp
LOpp ответил FROLL 001
вчера в 14:56
FROLL 001:
За баблом. Тебе предложи в 2 раза больший оклад перейдешь на другую работу? Гыгыгыгы!
в Зените получал 6 лямов, в Китае 12? сомневаюсь. Просто ему стыдно стало играть за Зенит)
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
вчера в 14:55
Приличные команды 14-го тренируются.
Неприличные команды всем составом запираются в бане и целуются.
FROLL 001
FROLL 001 ответил LOpp
вчера в 14:54
LOpp:
зачем Халк перешел в клуб аутсайдер?
За баблом. Тебе предложи в 2 раза больший оклад перейдешь на другую работу? Гыгыгыгы!
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 14:52
На Паредосов чё смотреть? Они везде одинаковые..гы-гы
LOpp
LOpp ответил ПалкоВводецъ
вчера в 14:49
ПалкоВводецъ:
Можно и себя показать. Пока в товарняках забили больше 15 голов. Столько Спартак наверное пропустил всяким аутсайдерам из Поднебесной!
зачем Халк перешел в клуб аутсайдер?
ПалкоВводецъ
ПалкоВводецъ
вчера в 14:42
Можно и себя показать. Пока в товарняках забили больше 15 голов. Столько Спартак наверное пропустил всяким аутсайдерам из Поднебесной!
FROLL 001
FROLL 001
вчера в 14:39
Зенит» проведет открытую тренировку 14 февраля для пупсиков! Чтобы видели как играют мастера, а не проигрывают всяким китайским и казахстанским аутсайдерам! Гыгыгыгы!
Олeневод
Олeневод
вчера в 14:34
Кстати , Спартак сегодня должен был провести первую тренировку в Сочи , но пока время начала мероприятия откладывается , так как некоторых игроков не удаёться согнать с пальм
FILL3286
FILL3286
вчера в 14:29
стыдно за голубых)))
spartach n1
spartach n1
вчера в 14:26
В день влюблённых сходка бакланов ))
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