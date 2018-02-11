«Зенит» проведет открытую тренировку 14 февраля

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что 14 февраля команда проведет открытую тренировку накануне матча 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».



«Пресс-конференция с участием Роберто Манчини и одного из футболистов пройдет на стадионе „Селтик Парк“, начнется в 17:30 по местному времени (14:30 по петербургскому). В 18:00 начнется тренировка „Зенита“, первые 15 минут которой будут открыты для журналистов», - сообщает пресс-служба.



Ранее защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением о предстоящем матче.