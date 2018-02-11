Варан: «Против ПСЖ будет недостаточно просто сыграть хорошо»

Уже в следующую среду в Мадриде состоится захватывающий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ. Защитник испанского клуба Рафаэль Варан делится ожиданиями от матча:

«Эта встреча будет для меня особенной, ведь я француз, сыграю против французской команды и вернусь во Францию. Прекрасная афиша с двумя замечательными командами. В составе ПСЖ играют прекрасные футболисты, это сильный и хорошо скоординированный коллектив, индивидуальные качества отдельных игроков могут сыграть ключевое значение. Нам нужно сыграть как единая команда, остаться максимально сосредоточенными, вместе мы сможем противостоять парижанам.

В первом матче фанаты будут с нами, это отличная мотивация, но все решится в ответном поединке. В последние годы мы видели, как команды попадали в сложные ситуации, но им удавалось одержать итоговую победу. Против ПСЖ будет недостаточно просто сыграть хорошо».