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Варан: «Против ПСЖ будет недостаточно просто сыграть хорошо»

вчера, 15:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен14.02.2018 в 22:45 Не начался

Уже в следующую среду в Мадриде состоится захватывающий поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и ПСЖ. Защитник испанского клуба Рафаэль Варан делится ожиданиями от матча:

«Эта встреча будет для меня особенной, ведь я француз, сыграю против французской команды и вернусь во Францию. Прекрасная афиша с двумя замечательными командами. В составе ПСЖ играют прекрасные футболисты, это сильный и хорошо скоординированный коллектив, индивидуальные качества отдельных игроков могут сыграть ключевое значение. Нам нужно сыграть как единая команда, остаться максимально сосредоточенными, вместе мы сможем противостоять парижанам.

В первом матче фанаты будут с нами, это отличная мотивация, но все решится в ответном поединке. В последние годы мы видели, как команды попадали в сложные ситуации, но им удавалось одержать итоговую победу. Против ПСЖ будет недостаточно просто сыграть хорошо».

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 17:27
Если защита не подведёт(а это именно ты с Рамосом),то у Реала проблем не возникнет.
grafff
grafff
вчера в 16:25
За ПСЖ
youreally
youreally
вчера в 16:13
даже если и пройдем псж, все равно дальше будет еще сложнее, сезон и так провален
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