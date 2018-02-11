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Игли Таре: «Андерсон не просил, чтобы его продали, это все слухи»

вчера, 16:47

Спортивный директор «Лацио» Игли Таре подтвердил, что полузащитник римской команды Фелипе Андерсон до сих пор тренируется отдельно от команды.

«Андерсон не просил, чтобы его продали, это все слухи. Мы даже не обсуждали этот вопрос.

Очень важно всем осознать, что команда важнее индивидуальности. Правила для всех одинаковы. Уровень Андерсона нельзя ставить под сомнение, но ему нужно также обратить внимание на его фундаментальные проблемы во взаимодействии с коллективом. Во вторник мы уже с ним это обсуждали, надеюсь, он всё понял, ведь все в команде любят его».

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