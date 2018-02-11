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Занев: «За 5 лет в „Амкаре“ никого не „кидали“ на деньги»

вчера, 17:48

Защитник «Амкара» Петар Занев рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Да нормально все. Готовимся на сборах в Турции в штатном режиме. Концовка сезона обещает получиться непростой. Мы много очков растеряли. А в первом весеннем туре – матч против „Зенита“. Тем не менее, настрой серьезный. Сделаем все, чтобы „Амкар“ сохранил прописку в Премьер-Лиге.

На самом деле, о проблемах мы сами узнали в декабре из СМИ. Был разговор с генеральным директором и президентом „Амкара“. Начальство обещало, что все долги будут закрыты. И я им верю. За пять лет, что выступаю за пермский клуб, здесь ни одного футболиста на „кинули“ на деньги. Кстати, перед многими в команде уже полностью рассчитались.

Знаете, в любом российском клубе, за исключением нескольких грандов, всегда есть какие-то задержки. В этом нет ничего страшного. В „Амкаре“ и раньше были периоды безденежья, но клуб их преодолевал».

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Все комментарии
Faustello
Faustello
вчера в 18:42
Занев: в Амкаре все зашибись, извините мне срочно нужно в кассу)))
Faustello
Faustello
вчера в 18:40
За 5 лет в Амкаре
Никого не кидали
В футбол не играли
Я Занев - узнали?
cska plus
cska plus
вчера в 18:19
Дай то бог, чтобы рассчитались.
ДСА
ДСА
вчера в 18:16
+ сотка к зарплате за хороший отзыв.
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