Бускетс - седьмой игрок в истории «Барселоны», проведший 300 матчей в Примере

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс стал седьмым игроком в истории клуба, на счету которого 300 матчей за каталонский клуб в чемпионате Испании. Юбилейным для испанца стал матч 23-го тура Примеры с «Хетафе».
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур
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|X
|2
|23:00
|сегодня
|Челси
|-:-
|Вест Бромвич
|1.33
|5.05
|9.25
|Испания. Примера 2017/2018, 23 тур
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|23:00
|сегодня
|Депортиво
|-:-
|Бетис
|2.18
|3.7
|3.05
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс стал седьмым игроком в истории клуба, на счету которого 300 матчей за каталонский клуб в чемпионате Испании. Юбилейным для испанца стал матч 23-го тура Примеры с «Хетафе».