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Бускетс - седьмой игрок в истории «Барселоны», проведший 300 матчей в Примере

вчера, 18:45
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс стал седьмым игроком в истории клуба, на счету которого 300 матчей за каталонский клуб в чемпионате Испании. Юбилейным для испанца стал матч 23-го тура Примеры с «Хетафе».

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
вчера в 20:07
Кумыс с шорпо шоколадный подвез..Аха-ха
Тysоn
Тysоn
вчера в 19:14
Артист намбер 1)))))
sany14
sany14 ответил cevin cigan
вчера в 19:10
cevin cigan:
И лучший театрал последних 10 лет...............
Не про серхео рамеса новость же вроде
cevin cigan
cevin cigan ответил Брулин
вчера в 18:57
Брулин:
Лучший опорник последних 10 лет.
И лучший театрал последних 10 лет...............
Брулин
Брулин
вчера в 18:49
Лучший опорник последних 10 лет.
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