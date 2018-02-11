Муравьев: «Претензии Погребняка готов обсудить в компетентных органах»

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал ситуацию с бывшим нападающим клуба Павлом Погребняком, который резко раскритиковал Муравьева после своего ухода.

«Я не комментирую ситуацию с Погребняком. Не делал этого раньше и не буду делать сейчас. Единственное, что могу сказать: все, что он готов мне предъявить, я готов обсудить с ним в компетентных органах».