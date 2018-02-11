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Муравьев: «Претензии Погребняка готов обсудить в компетентных органах»

вчера, 20:44

Генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев прокомментировал ситуацию с бывшим нападающим клуба Павлом Погребняком, который резко раскритиковал Муравьева после своего ухода.

«Я не комментирую ситуацию с Погребняком. Не делал этого раньше и не буду делать сейчас. Единственное, что могу сказать: все, что он готов мне предъявить, я готов обсудить с ним в компетентных органах».

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Все комментарии
Борисыч1
Борисыч1
вчера в 23:22
Дело будет разбираться в гражданском суде. Шансов у По мало.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:56
Запасаемся попкорном!)))
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 21:26
Вот и разберитесь и еще штраф в пользу Динамо получите с Паши.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:53
Знатная ожидается битва.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:52
За Погребняком кто-то стоит, он готов обсуждать любые темы.
Не удивлюсь, если Павлик записал на диктофон какие-то слова руководителей "Динамо".
cska.78
cska.78
вчера в 20:49
Помучаетесь вы с Погребняком еще!
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