Агент: «Фурсенко до последнего боролся за Шатова»

Представитель ProSport Management Кахор Муминов, консультирующий Олега Шатова, рассказал об обстоятельствах перехода футболиста из «Зенита» в «Краснодар».
«Были и другие варианты. В том числе и от команд, у которых хорошие, скажем так, специальные отношения с „Зенитом“. И нам бы с Олегом не пришлось платить за аренду самим. Но мы сразу решили, что хотим перейти в „Краснодар“.
Тут несколько причин. Первая – это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе – атмосфера в „Краснодаре“, в которой игроку легко, по крайней мере, первое время продемонстрировать свои лучшие качества. Хотя, я не исключаю, что Олег просто снова захотел поиграть в одной команде со своим другом – Федей Смоловым (улыбается).
Переговоры были сложными, потому что „Зенит“ в принципе не хотел отпускать Олега. Поэтому президент клуба Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них это не получилось. Тренер явно дал понять, что, как говорят итальянские специалисты, „Олег не входит в планы“».
Шатов по-любому входит в десятку сильнейших наших игроков....и раскидываться ими во времена лимита - дело не благодарное.....
Но и Роберто Манчини сюда приехал не нянькой-воспитателем работать.....
Знать не по пути игроку и тренеру.....Но в целом неприятная ситуация.....В итоге наверно эти распри не на пользу не Зениту ни Олегу......
ps Не очень понятно с кем боролся Фурсенко ??.....с Манчини...с самим Шатовым...с его характером....с Краснодаром...с Трабукки...с Шалимовым....с Чинквини...????
Шатов по-любому входит в десятку сильнейших наших игроков....и раскидываться ими во времена лимита - дело не благодарное.....
Но и Роберто Манчини сюда приехал не нянькой-воспитателем работать.....
Знать не по пути игроку и тренеру.....Но в целом неприятная ситуация.....В итоге наверно эти распри не на пользу не Зениту ни Олегу......
ps Не очень понятно с кем боролся Фурсенко ??.....с Манчини...с самим Шатовым...с его характером....с Краснодаром...с Трабукки...с Шалимовым....с Чинквини...????
А вот об истинной ценности Артёма всё рассказала покупка Заболотного.
А вот об истинной ценности Артёма всё рассказала покупка Заболотного.
Никому он не нужен. Никому не интересен.
Так, пыль придорожная.
Никому он не нужен. Никому не интересен.
Так, пыль придорожная.