Агент: «Фурсенко до последнего боролся за Шатова»

Представитель ProSport Management Кахор Муминов, консультирующий Олега Шатова, рассказал об обстоятельствах перехода футболиста из «Зенита» в «Краснодар».

«Были и другие варианты. В том числе и от команд, у которых хорошие, скажем так, специальные отношения с „Зенитом“. И нам бы с Олегом не пришлось платить за аренду самим. Но мы сразу решили, что хотим перейти в „Краснодар“.

Тут несколько причин. Первая – это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе – атмосфера в „Краснодаре“, в которой игроку легко, по крайней мере, первое время продемонстрировать свои лучшие качества. Хотя, я не исключаю, что Олег просто снова захотел поиграть в одной команде со своим другом – Федей Смоловым (улыбается).

Переговоры были сложными, потому что „Зенит“ в принципе не хотел отпускать Олега. Поэтому президент клуба Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них это не получилось. Тренер явно дал понять, что, как говорят итальянские специалисты, „Олег не входит в планы“».