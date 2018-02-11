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Агент: «Фурсенко до последнего боролся за Шатова»

вчера, 22:54

Представитель ProSport Management Кахор Муминов, консультирующий Олега Шатова, рассказал об обстоятельствах перехода футболиста из «Зенита» в «Краснодар».

«Были и другие варианты. В том числе и от команд, у которых хорошие, скажем так, специальные отношения с „Зенитом“. И нам бы с Олегом не пришлось платить за аренду самим. Но мы сразу решили, что хотим перейти в „Краснодар“.

Тут несколько причин. Первая – это футбол, в который играет команда Шалимова. Второе – атмосфера в „Краснодаре“, в которой игроку легко, по крайней мере, первое время продемонстрировать свои лучшие качества. Хотя, я не исключаю, что Олег просто снова захотел поиграть в одной команде со своим другом – Федей Смоловым (улыбается).

Переговоры были сложными, потому что „Зенит“ в принципе не хотел отпускать Олега. Поэтому президент клуба Сергей Фурсенко и Оресте Чинквини до последнего боролись, чтобы Манчини включил Шатова в список на зимние сборы. Однако у них это не получилось. Тренер явно дал понять, что, как говорят итальянские специалисты, „Олег не входит в планы“».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:58
Думаю спортивная составляющая здесь ни причём......
Шатов по-любому входит в десятку сильнейших наших игроков....и раскидываться ими во времена лимита - дело не благодарное.....
Но и Роберто Манчини сюда приехал не нянькой-воспитателем работать.....
Знать не по пути игроку и тренеру.....Но в целом неприятная ситуация.....В итоге наверно эти распри не на пользу не Зениту ни Олегу......

ps Не очень понятно с кем боролся Фурсенко ??.....с Манчини...с самим Шатовым...с его характером....с Краснодаром...с Трабукки...с Шалимовым....с Чинквини...????
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:50
около футбольный маклак этот фурсенко не более...
Крейсер
Крейсер ответил drug01
вчера в 23:24
drug01:
Фурсенко наломает еще не мало дров в нашем футболе!
Казна всё стерпит.
drug01
drug01
вчера в 23:23
Фурсенко наломает еще не мало дров в нашем футболе!
Крейсер
Крейсер ответил Морозовский
вчера в 23:23
Морозовский:
Брехня про эту борьбу до последнего.
Ну, за Шатова может и хлопотали. Не чужой вроде...
А вот об истинной ценности Артёма всё рассказала покупка Заболотного.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:20
Итальянец один победил двоих!
Крейсер
Крейсер
вчера в 23:19
А вот за Дзюбу никто не боролся.
Никому он не нужен. Никому не интересен.
Так, пыль придорожная.
Морозовский
Морозовский
вчера в 23:13
Брехня про эту борьбу до последнего.
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