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Симпсон: «Марез поговорил с ребятами в раздевалке, всё в порядке»

вчера, 23:25

Защитник «Лестера» Дэнни Симпсон прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Риядом Марезом, который объявил бойкот клубу и пропускал тренировки, но в итоге всё же одумался и даже сыграл в последнем матче АПЛ с «Ман Сити» (1:5). Причиной демарша Мареза стало нежелание руководства клуба продавать его всё в тот же «Ман Сити» на флажке зимнего трансферного окна.

«Марез пришел и поговорил с ребятами в раздевалке, объяснился. Всё в порядке, идем дальше. В матче с „Сити“ он вспышками показывал хорошую игру. Рияд вернулся в команду, и, конечно, все мы очень рады этому факту».

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