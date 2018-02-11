Симпсон: «Марез поговорил с ребятами в раздевалке, всё в порядке»

Защитник «Лестера» Дэнни Симпсон прокомментировал ситуацию с полузащитником команды Риядом Марезом, который объявил бойкот клубу и пропускал тренировки, но в итоге всё же одумался и даже сыграл в последнем матче АПЛ с «Ман Сити» (1:5). Причиной демарша Мареза стало нежелание руководства клуба продавать его всё в тот же «Ман Сити» на флажке зимнего трансферного окна.

«Марез пришел и поговорил с ребятами в раздевалке, объяснился. Всё в порядке, идем дальше. В матче с „Сити“ он вспышками показывал хорошую игру. Рияд вернулся в команду, и, конечно, все мы очень рады этому факту».