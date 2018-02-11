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Гари Невилл: «Уверен, что „Манчестер Юнайтед“ финиширует вторым»

вчера, 23:30
Ньюкасл ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение команды в матче с «Ньюкаслом».

«В распоряжении Жозе Моуриньо находятся талантливые футболисты, но они не играют на все сто процентов своих возможностей. Поэтому задача Моуриньо заставить их выкладываться по полной на футбольном поле. Я убежден, что „Манчестер Юнайтед“ финиширует вторым в Премьер-Лиге. При этом я также верю, что команда неплохо выступит в Кубке Англии и Лиге чемпионов», - сказал Невилл.

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Все комментарии
soccer2014
soccer2014
сегодня в 01:01
Невил хлеще наших недоэкспертов ловчевых и т.д
zayrchik
zayrchik ответил Василий 50
сегодня в 00:56
Василий 50:
Не факт - Моуриньо может преподнести сюрприз.
ты хоть зайди и взгляни на таблицу турнирную.... 11 туров осталось и 16 очков разрыв.. какой к чёрту сюрприз ?????? Сити проиграл за 27 игр единожды... а тут проиграет все оставшиеся и МЮ выиграет так же все по твоему, да? бред......... чемпион уже всем известен
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:32
Не факт - Моуриньо может преподнести сюрприз.
Dream game
Dream game
сегодня в 00:23
Эх, текущему МЮ так не хватает таких игроков как ты Гари, которые отдавали себя клубу полностью, не жалуясь за нехватающий нолик в зарплате
azkan
azkan
сегодня в 00:12
Короче все кроме МС в глубокой жжжжж...
Чемпион известен. У остальных тонкая надежда на ЛЧ и конечно канониры на ЛЕ )
zayrchik
zayrchik
вчера в 23:37
финиширует слишком громко сказано, максимум припаркуется ..
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