Гари Невилл: «Уверен, что „Манчестер Юнайтед“ финиширует вторым»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал поражение команды в матче с «Ньюкаслом».

«В распоряжении Жозе Моуриньо находятся талантливые футболисты, но они не играют на все сто процентов своих возможностей. Поэтому задача Моуриньо заставить их выкладываться по полной на футбольном поле. Я убежден, что „Манчестер Юнайтед“ финиширует вторым в Премьер-Лиге. При этом я также верю, что команда неплохо выступит в Кубке Англии и Лиге чемпионов», - сказал Невилл.