  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Турция. Супер-Лига
  • Португалия. Примейра
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 27 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичФонбет1.335.059.25
Испания. Примера 2017/2018, 23 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисФонбет2.183.73.05

«Валенсия» взяла 3 очка в матче с «Леванте»

сегодня, 00:37
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия3 : 1Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

В поединке 23-го тура Примеры «Валенсия» была сильнее «Леванте».

Валенсия, стадион «Месталья».

«Валенсия» - «Леванте» - 3:1 (1:1)
Голы: Санти Мина 17, Вьетто 65, Парехо 89 (пен) — Постиго 18.

«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гайя, Монтойя, Рубен Везу, Солер, Парехо (Максимович 90+1), Кондогбиа (Коклен 73), Гонсалу Гедеш, Санти Мина, Вьетто (Дзадза 79).
Главный тренер: Марселино.

«Леванте»: Оласабаль, Постиго, Луна, Коке (Боатенг 88), Робер, Моралес, Дукуре (Барди 72), Лукич (Марти 73), Кампанья, Иви Лопес, Паццини.
Главный тренер: Хуан Рамон Лопес Мунис.

Предупреждения: Робер 13, Вьетто 48, Санти Мина 57, Гайя 72, Луна 90+3.

Удаление: Коке 89

Судья: Давид Медье.

В другом матче тура «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Лион» дома уступил «Ренну»
Сегодня, 00:52 2
«Рома» разобралась с «Беневенто» и потеснила «Лацио» с 4-го места
Сегодня, 00:41 0
«Ливерпуль» на выезде справился с «Саутгемптоном»
Вчера, 21:21 51
«Барселона» оступилась в матче с «Хетафе»
Вчера, 20:06 158
МЮ лидирует в АПЛ по количеству желтых карточек за симуляцию
Вчера, 19:22 20
МЮ проиграл «Ньюкаслу», отстав от «Ман Сити» на 16 очков
Вчера, 19:08 138
Обсудить
Все комментарии
Dominators
Dominators
сегодня в 00:46
С победой мышей .Молодцы .
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100