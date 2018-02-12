«Валенсия» взяла 3 очка в матче с «Леванте»

В поединке 23-го тура Примеры «Валенсия» была сильнее «Леванте».
Валенсия, стадион «Месталья».
«Валенсия» - «Леванте» - 3:1 (1:1)
Голы: Санти Мина 17, Вьетто 65, Парехо 89 (пен) — Постиго 18.
«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гайя, Монтойя, Рубен Везу, Солер, Парехо (Максимович 90+1), Кондогбиа (Коклен 73), Гонсалу Гедеш, Санти Мина, Вьетто (Дзадза 79).
Главный тренер: Марселино.
«Леванте»: Оласабаль, Постиго, Луна, Коке (Боатенг 88), Робер, Моралес, Дукуре (Барди 72), Лукич (Марти 73), Кампанья, Иви Лопес, Паццини.
Главный тренер: Хуан Рамон Лопес Мунис.
Предупреждения: Робер 13, Вьетто 48, Санти Мина 57, Гайя 72, Луна 90+3.
Удаление: Коке 89
Судья: Давид Медье.
В другом матче тура «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» (0:0).