Марсело: «Не думаю, что Роналду несчастлив в „Реале“»

Защитник «Реала» Марсело уверен, что его одноклубника Криштиану Роналду всё устраивает в мадридском клубе.
«Не думаю, что в разговорах о недовольстве Роналду есть правда, будь он чем-то недоволен, он бы уже ушел.
Роналду делает всё, чтобы помочь команде. Он уже зрелый парень, который окружен очень сильными игроками в „Реале“. Все знают, на что он способен, достаточно просто посмотреть на его достижения в этом клубе. Не думаю, что Криштиану несчастлив здесь».
«Реал» в последнем матче разгромил «Реал Сосьедад», а Роналду забил 3 мяча.
Я погляжу, у тебя каждый комментарий то про зад, то про нетрадиционную ориентацию... У тебя проблемы с этим чувак? ) Ты латентный? любишь об этом говорить, но боишься признаться самому себе? ) Зато другим со стороны очень хорошо видна твоя натура))
Я погляжу, у тебя каждый комментарий то про зад, то про нетрадиционную ориентацию... У тебя проблемы с этим чувак? ) Ты латентный? любишь об этом говорить, но боишься признаться самому себе? ) Зато другим со стороны очень хорошо видна твоя натура))
А барсуки пусть молятся на своего недомерка.
А барсуки пусть молятся на своего недомерка.