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Марсело: «Не думаю, что Роналду несчастлив в „Реале“»

сегодня, 08:53

Защитник «Реала» Марсело уверен, что его одноклубника Криштиану Роналду всё устраивает в мадридском клубе.

«Не думаю, что в разговорах о недовольстве Роналду есть правда, будь он чем-то недоволен, он бы уже ушел.

Роналду делает всё, чтобы помочь команде. Он уже зрелый парень, который окружен очень сильными игроками в „Реале“. Все знают, на что он способен, достаточно просто посмотреть на его достижения в этом клубе. Не думаю, что Криштиану несчастлив здесь».

«Реал» в последнем матче разгромил «Реал Сосьедад», а Роналду забил 3 мяча.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 12:13
я тоже так думаю!!! эт просто слухи и тупые сми!!
GGGringOOO
GGGringOOO
сегодня в 12:11
Ну ещё сезон другой точно будет на уровне и способен быть лидером Реала. А там уже от самого реала нужно ждать решений, клуб расстаётся спокойно с любым игрокомнезависимо сколько он пользы принёс и какой статус был в клубе
Слайш
Слайш
сегодня в 11:45
    Алексей Мяснов
    Алексей Мяснов ответил Inquisitоr
    сегодня в 11:11
      Алексей Буренин
      Алексей Буренин
      сегодня в 10:36
      С Марсело он точно счастлив
      sir_Alex
      sir_Alex
      сегодня в 10:13
      С чего ему быть несчастливым?
      вхсо 111
      вхсо 111
      сегодня в 09:51
      Всё по сути сказал без всяких бла, бла, бла.
      FERIS
      FERIS
      сегодня в 09:49
      Рон лучший и ещё долго будет оставаться таковым!
      А барсуки пусть молятся на своего недомерка.
      cevin cigan
      cevin cigan ответил Майкл59ru
      сегодня в 09:43
      Майкл59ru:
      Ну после того как он забил самому Реал Сосьедаду у него самоценка сразу повысится и он даже на радостях порвёт заявление которое написал после вылета из Кубка. Но только я бы на месте Переса не особо радовался этому событию,ведь уже 16-го февраля у него будет лежать копия этого заявления )
        Тysоn
        Тysоn
        сегодня в 09:15
        Роналду не аргентинская блоха,которая после проигрышей уходит из команды,а потом возвращается-дважды))) Лучший игрок мира еще долго будет глориков барси зажигать)))
        Inquisitоr
        Inquisitоr
        сегодня в 09:03
          Майкл59ru
          Майкл59ru
          сегодня в 08:58
          Ну после того как он забил самому Реал Сосьедаду у него самоценка сразу повысится и он даже на радостях порвёт заявление которое написал после вылета из Кубка. Но только я бы на месте Переса не особо радовался этому событию,ведь уже 16-го февраля у него будет лежать копия этого заявления )
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