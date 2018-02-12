Марсело: «Не думаю, что Роналду несчастлив в „Реале“»

Защитник «Реала» Марсело уверен, что его одноклубника Криштиану Роналду всё устраивает в мадридском клубе.

«Не думаю, что в разговорах о недовольстве Роналду есть правда, будь он чем-то недоволен, он бы уже ушел.

Роналду делает всё, чтобы помочь команде. Он уже зрелый парень, который окружен очень сильными игроками в „Реале“. Все знают, на что он способен, достаточно просто посмотреть на его достижения в этом клубе. Не думаю, что Криштиану несчастлив здесь».

«Реал» в последнем матче разгромил «Реал Сосьедад», а Роналду забил 3 мяча.