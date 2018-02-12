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Почеттино: «Надеюсь, Дибала сможет сыграть с „Тоттенхэмом“»

сегодня, 09:00
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассыпался в комплиментах своему соотечественнику и по совместительству нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, который рискует пропустить игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «шпор» из-за травмы.

«Думаю, Дибала восстановится к игре с нами, я надеюсь, что так оно и будет, потому что всегда приятно играть против лучших в мире. Я отношу Пауло к этой категории, так как это особенный талант. Здорово видеть его на поле, хоть он может и доставить проблемы твоей команде».

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Все комментарии
Nickolai S
Nickolai S
сегодня в 13:26
Успокойся, пухляк Маурисио. Уважение к сопернику это не про Ювентус. Они так выстеливаться не станут. Но ТТХ, уверен, переедут.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 11:45
Обойдёмся без мальца. Пусть форму набирает.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 09:48
Я тоже так думаю
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