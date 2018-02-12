Почеттино: «Надеюсь, Дибала сможет сыграть с „Тоттенхэмом“»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино рассыпался в комплиментах своему соотечественнику и по совместительству нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале, который рискует пропустить игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «шпор» из-за травмы.

«Думаю, Дибала восстановится к игре с нами, я надеюсь, что так оно и будет, потому что всегда приятно играть против лучших в мире. Я отношу Пауло к этой категории, так как это особенный талант. Здорово видеть его на поле, хоть он может и доставить проблемы твоей команде».