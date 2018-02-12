Божович: «Шансы ЦСКА и „Црвены Звезды“ равны»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал прогноз на дуэль ЦСКА и «Црвены Звезды» в 1/16 финала Лиги Европы. Ранее Божович работал с сербским клубом.

«Эта дуэль будет похожа на шахматы. Вполне вероятно, что судьбу двух матчей решит всего один забитый гол. Исходя из того, что я видел в исполнении ЦСКА в первой части сезона, считаю, что шансы команд равны. У „армейцев“ отличные игроки. Головин и Дзагоев отвечают за креатив, плюс вернулся Муса, который точно добавит скорости в атаке. Для „Црвены Звезды“ было бы хорошо не пропустить дома».

Первый матч между командами состоится в Сербии, ожидается аншлаг.