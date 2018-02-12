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Божович: «Шансы ЦСКА и „Црвены Звезды“ равны»

сегодня, 10:50
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 20:00 Не начался

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал прогноз на дуэль ЦСКА и «Црвены Звезды» в 1/16 финала Лиги Европы. Ранее Божович работал с сербским клубом.

«Эта дуэль будет похожа на шахматы. Вполне вероятно, что судьбу двух матчей решит всего один забитый гол. Исходя из того, что я видел в исполнении ЦСКА в первой части сезона, считаю, что шансы команд равны. У „армейцев“ отличные игроки. Головин и Дзагоев отвечают за креатив, плюс вернулся Муса, который точно добавит скорости в атаке. Для „Црвены Звезды“ было бы хорошо не пропустить дома».

Первый матч между командами состоится в Сербии, ожидается аншлаг.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 13:34
Владимир_Спартак:
Знаток так и КОНИ проиграли перед Новым годом 0--3.па в Европе в каждом туре такие результаты. Что то ты не на тот забор залез и не там подсмотрел.я тебе отвечаю на твоём языке. А хотелось бы поговорить нормально о футболе.
75-й год, Милан - Спартак, 4:0. Первопроходцы - а это уже история
Кlassе
Кlassе
сегодня в 13:14
Кони раз в год играют при 45.000+ зрителях и неизменно проваливаются. Не выдерживают антуража большого футбола с непривычки. Тревожно за матч в Сербии, копыта бы унести им.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Jum13
сегодня в 13:14
Знаток так и КОНИ проиграли перед Новым годом 0--3.па в Европе в каждом туре такие результаты. Что то ты не на тот забор залез и не там подсмотрел.я тебе отвечаю на твоём языке. А хотелось бы поговорить нормально о футболе.
амурец
амурец ответил Владимир_Спартак
сегодня в 13:13
Владимир_Спартак:
Значит у Спартака все ещё впереди. Надо работать. Но ЦСКА по этим показателем 0---6.Первопроходцы.а это тоже истории. И из песни слов не выкинешь.
ну есть такое но после кубка УЕФА про это не вспоминают, так что Спартаку есть о чём думать
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил амурец
сегодня в 13:06
Значит у Спартака все ещё впереди. Надо работать. Но ЦСКА по этим показателем 0---6.Первопроходцы.а это тоже истории. И из песни слов не выкинешь.
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 13:06
меринам ничего не светит в Сербии.Удачи ЦЗ!!!
амурец
амурец ответил Владимир_Спартак
сегодня в 13:03
Владимир_Спартак:
А как же 0---6 от ОЛИМПИКА в ЛЧ. ВЫ ПЕРВЫЕ ПРОРУБИ ЛИ ОКНО В Европу. Так уж чей бы Конь лучше помолчал на эту тему.
кони реабилитировались выиграв кубок УЕФА, когда Спартак выиграет еврокубок Ливерпуль через минуту забудут
Jum13
Jum13 ответил Владимир_Спартак
сегодня в 13:02
Владимир_Спартак:
А как же 0---6 от ОЛИМПИКА в ЛЧ. ВЫ ПЕРВЫЕ ПРОРУБИ ЛИ ОКНО В Европу. Так уж чей бы Конь лучше помолчал на эту тему.
Рубило. Первыми прорубил Спартак, отдавшись в Милане одноимённому клубу 4:0. Я конечно понимаю, что после 7:0 это уже очень даже приемлемый счет - но всё же это история!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил 1asss
сегодня в 12:58
А вообще я желаю всем нашим Клубам пройти этот этап ЛЕ. И конечно фантастика, что бы в финале встретились два клуба СПАРТАК-ЦСКА.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил 1asss
сегодня в 12:55
А как же 0---6 от ОЛИМПИКА в ЛЧ. ВЫ ПЕРВЫЕ ПРОРУБИ ЛИ ОКНО В Европу. Так уж чей бы Конь лучше помолчал на эту тему.
Jum13
Jum13 ответил LOpp
сегодня в 12:54
LOpp:
плюс вернулся Муса, который точно добавит скорости в атаке. в Лестере Муса самый первый добегал до скамейки запасных.
Слава богу ЦСКА - не Лестер, а Спартак - не клуб
LOpp
LOpp
сегодня в 12:52
плюс вернулся Муса, который точно добавит скорости в атаке.

в Лестере Муса самый первый добегал до скамейки запасных.
амурец
амурец
сегодня в 12:47
да ладно пусть у ЦЗ шансы будут даже выше, главное что бы в 1/8 ЛЕ прошёл ЦСКА
1asss
1asss ответил FILL3286
сегодня в 12:45
FILL3286:
а верблюд в нападении будет?? хочется больше цирка людям))) Хотя негр 100 кг и так будет веселить)) БАЛЛАСт он и в африке БАЛЛАСТ(( Лазурные вас пожалеют))
я рад вас видеть товарищи спартаковцы в таком виде, хороший облик приняли
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:42
Ангел неБесГрешен:
Плохо, что зрителей на стадион вернули. В привычной тишине конюшня ничью выцепила бы...
Ты зациклился. Так бывает у дешевых андроидов. У тебя с пигги одно ПО стоит
1asss
1asss
сегодня в 12:42
ЦСКА мужики бьются до последнего, только хрюши по 0-7 получают да целуются
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:41
Ангел неБесГрешен:
Плохо, что зрителей на стадион вернули. В привычной тишине конюшня ничью выцепила бы...
Не переживай за ЦСКА, Зениту хорошо бы унести ноги из Шотландии - вот о чем тебе надо молиться.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил sihafazatron
сегодня в 12:40
sihafazatron:
атлетику и не надо желать удачи, они и так выиграют)
Почитай внимательно 4 раза что я сказал. Где там пожелание удачи Атлетику. Речь о том, что все нормальные любители футбола в России не желают побед соперникам российских клубов и в этом смысле нормальность и адекватность хряков ставится под сомнение. Вот и все. И , наконец, главное. Отношение к футбольным клубам очень сильно зависит от фантов этих клубов, в данном случае от хряков. И постепенно "народная" команда может превратиться в "антинародную".
Jum13
Jum13 ответил Красно Синий воин
сегодня в 12:38
Красно Синий воин:
У них всегда - то Семьлихов, то 1:18
То оспартачатся
Faustello
Faustello
сегодня в 12:23
ЦСКА победит однозначно - все болеем за вас поняхи!
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Jum13
сегодня в 12:14
Jum13:
Блондинку спрашивают: - "Какой шанс встретить динозавра на улице?". Та отвечает: - " 50/50: либо встречу, либо нет..." Даже у Спартака был шанс победить Ливерпуль, но там был форс-мажорный Семьлихов
У них всегда - то Семьлихов, то 1:18
sihafazatron
sihafazatron ответил Ваня лучший
сегодня в 12:13
Ваня лучший:
А мы, в отличие от хряков, не желаем победы Атлетику. Почувствуй разницу между конем и хряком! Она огромная!
атлетику и не надо желать удачи, они и так выиграют)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:10
Плохо, что зрителей на стадион вернули. В привычной тишине конюшня ничью выцепила бы...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил fcspartak
сегодня в 12:09
fcspartak:
удачи братушкам
Странные у тебя братушки. Половина из них не белые и даже не бледнолицые. Но, с другой стороны, какой хряк , такие и братушки, название только забыл у хрячных братушек.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил FILL3286
сегодня в 12:06
FILL3286:
У конюшне нет шансов))) рекордсмен43 не подведет,повеселит народ! удачи сербам над середняком)!
А мы, в отличие от хряков, не желаем победы Атлетику. Почувствуй разницу между конем и хряком! Она огромная!
Шамаич
Шамаич
сегодня в 11:51
    Jum13
    Jum13
    сегодня в 11:06
    Блондинку спрашивают: - "Какой шанс встретить динозавра на улице?". Та отвечает: - " 50/50: либо встречу, либо нет..."

    Даже у Спартака был шанс победить Ливерпуль, но там был форс-мажорный Семьлихов
    FILL3286
    FILL3286
    сегодня в 11:03
    а верблюд в нападении будет??
    хочется больше цирка людям)))
    Хотя негр 100 кг и так будет веселить)) БАЛЛАСт он и в африке БАЛЛАСТ((
    Лазурные вас пожалеют))
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 10:59
    Хочется надеяться на победу ЦСКА,но ставить лучше на сербов.)
    fcspartak
    fcspartak
    сегодня в 10:57
    удачи братушкам
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