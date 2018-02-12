Жена Мораты выложила видео танца с мужем, хотя игрок травмирован

Нападающий «Челси» Альваро Мората рискует попасть в скандальную ситуацию.

Накануне жена Мораты Элис Кэмпелло в соцсетях выложила видео танца со своим мужем, в конце которого он берет её на руки. При этом только вчера главный тренер «Челси» Антонио Конте заявил, что у Мораты травма спины, из-за которой он вообще может больше не сыграть в этом сезоне.

«У Мораты проблема со спиной, и мы пытаемся найти решение. Возможно, он пропустит день, возможно, месяц. Может, Мората вообще не сыграет до конца сезона», — сказал накануне Конте.

Болельщики «Челси» в комментариях к видео активно выражают негодование по поводу ситуации.