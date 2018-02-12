Пюэль: «Марез допустил ошибку, но мы двигаемся дальше»

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль прокомментировал ситуацию с вингером команды Риядом Марезом, который почти две недели бойкотировал тренировки «лис», так как клуб отказался продавать его в «Манчестер Сити» зимой. В итоге алжирец всё же вернулся в расположение команды и прекратил демарш.

«Иногда футболисты совершают ошибки. Для Мареза это был первый такой случай. Он сделал ошибку, но главное - мы решили эту ситуацию и движемся дальше. Рияд - важный игрок для нас, для всех партнеров по команде и болельщиков».