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«Милан» обязан выкупить Калинича у «Фиорентины» за 20 млн евро

вчера, 15:59

«Милан» обязан выкупить у «Фиорентины» нападающего Николу Калинича после того, как хорват вышел на поле еще 6 января в игре с «Кротоне». Напомним, что «россонери» изначально арендовали игрока с обязательством выкупа за 20 млн евро.

При этом долгосрочное пребывание 30-летнего нападающего в «Милане» находится под большим вопросом, так как он не может забить с 3 декабря, а в данный момент еще и залечивает травму бедра.

Главный тренер команда Дженнаро Гаттузо ценит игровые качества Калинича, но ему придется убедить в полезности футболиста руководство клуба, иначе форвард будет продан летом.

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Ozabot
Ozabot
вчера в 23:18
Зря переходил в Милан. Хорошо все получалось в Фиорентине и теперь загубил себе карьеру.
Foxes
Foxes
вчера в 17:46
Обязан выкупить! Значит Милан выкупит Калинича.
VIPded
VIPded
вчера в 16:45
Попадос... (((
nahan
nahan
вчера в 16:38
Не нужен он Милану, толку от него нет.
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