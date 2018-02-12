«Милан» обязан выкупить Калинича у «Фиорентины» за 20 млн евро

«Милан» обязан выкупить у «Фиорентины» нападающего Николу Калинича после того, как хорват вышел на поле еще 6 января в игре с «Кротоне». Напомним, что «россонери» изначально арендовали игрока с обязательством выкупа за 20 млн евро.

При этом долгосрочное пребывание 30-летнего нападающего в «Милане» находится под большим вопросом, так как он не может забить с 3 декабря, а в данный момент еще и залечивает травму бедра.

Главный тренер команда Дженнаро Гаттузо ценит игровые качества Калинича, но ему придется убедить в полезности футболиста руководство клуба, иначе форвард будет продан летом.