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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Игрок «Црвены Звезды»: «ЦСКА находится на вершине европейского футбола»

вчера, 16:32
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА20:00 Не начался

Полузащитник «Црвены Звезды» Бранко Йовичич поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА.

«ЦСКА уже много лет находится на вершине российского и европейского футбола, каждый год выступает в Лиге чемпионов. Мы готовы к матчу, сделаем все возможное, чтобы сыграть с ЦСКА на равных. Сейчас не хотелось бы загадывать и говорить о возможном результате. Завтра на стадионе будет фантастическая атмосфера и великолепный футбол».

«Армейцы» взяли на игру в Белград 20 футболистов.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:32
«Црвены Звезды» ....

А говорили непьющие...))
Jum13
Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
вчера в 21:39
Ангел неБесГрешен:
А никто и не понтуется. Для ваших в радость, что рекордсмен с 2003 года играет в ЛЧ. Для меня позор, что он 43 матча подряд вынимал мячи (есть вратари-рекордсмены по сухим матчам, вот за что нужно гордиться). Так что у каждого своя правда.
Для наших радость - 14 очков в текущем сезоне. Чем Зенит может похвастаться?
Конечно для тебя это позор - Зенит просто столько не играл в еврокубках
Трубочист Зенита Йоан
Трубочист Зенита Йоан ответил azures
вчера в 21:31
azures:
Сильнейший клуб, таких в России только два, другой в Санкт-Петербурге.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответил Jum13
    вчера в 21:22
    Jum13:
    Не меньше - это сколько? Вот Акинфеев - с 2003 года в еврокубках. И сколько раз вам на пути Осер встречался? Может хватит попусту понтоваться?
    А никто и не понтуется. Для ваших в радость, что рекордсмен с 2003 года играет в ЛЧ.
    Для меня позор, что он 43 матча подряд вынимал мячи (есть вратари-рекордсмены по сухим матчам, вот за что нужно гордиться).
    Так что у каждого своя правда.
    Jum13
    Jum13 ответил Exodus
    вчера в 21:16
    Exodus:
    Это рейтинг ПОПУЛЯРНОСТИ? А слабо мозги включить, прежде чем чушь писать, а?
    А как они у тебя включаются?
    Exodus
    Exodus ответил Дед за ЦСКА
    вчера в 21:15
    Дед за ЦСКА:
    Слабо зайти на оф. сайт УЕФА? Данные НА СЕГОДНЯ. Можешь проверить. Добавлю, что Локо - 75, Рубин - 83, Ростов - 108. все ВЫШЕ СпаМа.
      SHMEL
      SHMEL
      вчера в 20:58
      Нужно отдать все силы,но победить ЦЗ!
      cska.78
      cska.78 ответил Ангел неБесГрешен
      вчера в 20:47
      Ангел неБесГрешен:
      Наши в ЛЧ сыграли не намного меньше вашего. А с учётом наших проходов и ваших вылетов наверно вровень... Продолжайте молиЦЦа на гинера, может, опять пробьётесь в ЛЧ...
      Молись на Мюллера!

      Jum13
      Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
      вчера в 20:46
      Ангел неБесГрешен:
      Наши в ЛЧ сыграли не намного меньше вашего. А с учётом наших проходов и ваших вылетов наверно вровень... Продолжайте молиЦЦа на гинера, может, опять пробьётесь в ЛЧ...
      Не меньше - это сколько? Вот Акинфеев - с 2003 года в еврокубках.
      И сколько раз вам на пути Осер встречался? Может хватит попусту понтоваться?
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил Jum13
      вчера в 20:34
      Jum13:
      Ой-ой-ой-ой! Гинер главбух! Такой большой, а в сказки спартачей веришь. А Легенда 43... Сколько матчей там ваши легенды сыграли в еврокубках? Смотри со спартачами и завидуй молча )))
      Наши в ЛЧ сыграли не намного меньше вашего. А с учётом наших проходов и ваших вылетов наверно вровень...
      Продолжайте молиЦЦа на гинера, может, опять пробьётесь в ЛЧ...
      Sueverny
      Sueverny
      вчера в 20:34
      Хорошо что не на вершине пищевой цепочки. А играть с югами - русская рулетка.
      Jum13
      Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
      вчера в 20:20
      Ангел неБесГрешен:
      В РПЛ гинер главбух, поэтому кони в ЛЧ. А вот там уже четвёртые места и рекорды легенды №43...
      Ой-ой-ой-ой! Гинер главбух! Такой большой, а в сказки спартачей веришь.
      А Легенда 43... Сколько матчей там ваши легенды сыграли в еврокубках? Смотри со спартачами и завидуй молча )))
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил Jum13
      вчера в 20:19
      Jum13:
      Конечно нет. Такой сильный Зенит сыграл в ничью с таким слабым ЦСКА. Как в ЛЧ попадете - разбуди
      В РПЛ гинер главбух, поэтому кони в ЛЧ.
      А вот там уже четвёртые места и рекорды легенды №43...
      azures
      azures
      вчера в 20:09
      Сильнейший клуб, таких в России только два, другой в Санкт-Петербурге.
      Jum13
      Jum13 ответил Ангел неБесГрешен
      вчера в 20:05
      Ангел неБесГрешен:
      «ЦСКА уже много лет находится на вершине российского и европейского футбола, каждый год выступает в Лиге чемпионов.".. Это не показатель силы конюшни, скорее показатель проходимистости гинера. В ЛЧ мало просто попадать, нужно ещё и места выше четвёртого занимать...
      Конечно нет. Такой сильный Зенит сыграл в ничью с таким слабым ЦСКА. Как в ЛЧ попадете - разбуди
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 20:02
      «ЦСКА уже много лет находится на вершине российского и европейского футбола, каждый год выступает в Лиге чемпионов."..

      Это не показатель силы конюшни, скорее показатель проходимистости гинера.
      В ЛЧ мало просто попадать, нужно ещё и места выше четвёртого занимать...
      Jum13
      Jum13 ответил Saang
      вчера в 20:00
      Saang:
      Учитывая, что вы продули нам по полной - если Спартак это дно, то где же вы...
      Учитывая то, что вы всего лишь отыгрались за первый круг... Но ты можешь эту победу возвести в наивысший ранг - всё равно 0:7 и 116 место в рейтинге говорят сами за себя.
      И, кстати - вы себя в грудь били и кричали что ого-го сколько очков в копилку страны положите... Спартак - 9 очков, ЦСКА - 14 очков.
      Так что спартачи могут начинать выдвигаться, как говорится, вперёд и чуть-чуть направо )))
      VV V
      VV V
      вчера в 19:56
      Ещё забыл упомянуть , что ЦСКА-это первый российский клуб, выигравший Кубок УЕФА на всём постсоветском пространстве.....это только после ЦСКА появились Шахтёр и Зенит....., а Спартаком там никогда и не пахло.....
      Сибирь за Спартак
      Сибирь за Спартак
      вчера в 19:30
      Чувак под наркотой, хехеехех. Еременки постарались. Гыча знатная.
      Bekelman55
      Bekelman55
      вчера в 18:17
      Бранко в Амкаре хорошо играл
      Red_team
      Red_team ответил Дед за ЦСКА
      вчера в 18:16
      Дед за ЦСКА:
      Наркоман, допинг и прочая ерунда, а я привёл неоспоримые факты.
      Какие факты?! УЕФА. Рейтинг клубов 2018:...37)ЦСКА
      37-е место - это вершина европейского футбола?! Ох какая у вас резиновая вершина выходит. Я понимаю, что вы болельщик ЦСКА, но не нужно же опускаться до того чтобы отстаивать чистый бред
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответил Saang
      вчера в 18:03
      Saang:
      Учитывая, что вы продули нам по полной - если Спартак это дно, то где же вы...
      На вершине дна ! Ну что ж , и это не так плохо ))))) !!!
      nnb199O
      nnb199O
      вчера в 17:46
      Шта???
      kolpankolpan
      kolpankolpan
      вчера в 17:45
      Москва построена на холмах.Про вершины он загнуууул. Хочет на зарплату в автобус.А уж насчет успешной игры ЦСКа не обольщайтесь.За последние три года самая худшая команда в Европе по пропущенным в Лиге Чемпионов.А смотреть то было и просто стыдно.А высказывания о том что собрались и заиграли после третьего пропущенного с огоньком как умеют, вообще --ниже канализации.Так что встряхните ошметья, Мусу вперед и пинками вместе с мячиком гоните в ворота.Удачи.
      Saang
      Saang ответил Дед за ЦСКА
      вчера в 17:45
      Дед за ЦСКА:
      Наркоман, допинг и прочая ерунда, а я привёл неоспоримые факты.
      Брат, твои выводы относительно Спартака столь же безосновательны как выводы спартаковцев против ЦСКА.
      Saang
      Saang ответил Jum13
      вчера в 17:44
      Jum13:
      За каким-то другим местом - это к спартачм, они там перманентно
      Учитывая, что вы продули нам по полной - если Спартак это дно, то где же вы...
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Red_team
      вчера в 17:34
      Red_team:
      Зачем мне эта ненужная информация и где я троллил?
      Наркоман, допинг и прочая ерунда, а я привёл неоспоримые факты.
      Red_team
      Red_team ответил Дед за ЦСКА
      вчера в 17:32
      Дед за ЦСКА:
      Привожу рейтинг популярности Российских клубов(УЕФА): Зенит - 17 место, ЦСКА 36, .................... СпаМ -112. Можете троллить дальше.
      Зачем мне эта ненужная информация и где я троллил?
      Морозовский
      Морозовский
      вчера в 17:30
      Лишь бы у Коней голова от этой высокой вершины не закружилась! Игорю точно надо вниз спуститься и аккклиматизироваться, да и Васину ворота не перепутать! Удачи коникам!
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответил Exodus
      вчера в 17:29
      Exodus:
      Ты как Госдеп США, написал какую-то чушь и сам веришь в неё
      Слабо зайти на оф. сайт УЕФА?
      Данные НА СЕГОДНЯ.
      Можешь проверить. Добавлю, что Локо - 75, Рубин - 83, Ростов - 108. все ВЫШЕ СпаМа.
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