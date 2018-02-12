Игрок «Црвены Звезды»: «ЦСКА находится на вершине европейского футбола»

Полузащитник «Црвены Звезды» Бранко Йовичич поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА.

«ЦСКА уже много лет находится на вершине российского и европейского футбола, каждый год выступает в Лиге чемпионов. Мы готовы к матчу, сделаем все возможное, чтобы сыграть с ЦСКА на равных. Сейчас не хотелось бы загадывать и говорить о возможном результате. Завтра на стадионе будет фантастическая атмосфера и великолепный футбол».

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