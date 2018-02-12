Агент: «Бэйл стоит не меньше Неймара»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, уверен, что его клиент на трансферном рынке стоит не дешевле нападающего Неймара, которого прошлым летом купил ПСЖ за 222 млн евро.

«Бэйл стоит минимум те же 222 млн евро, но его всё устраивает в „Реале“. Он любит Мадрид. Гарету не нужно, чтобы из „Реала“ уходил Роналду, потому что он и так одна из звезд команды.

Может ли Бэйл перебраться в Серию А? Как я уже сказал, он всем доволен в Мадриде. Конечно, в футболе ситуация постоянно может измениться, но я не думаю, что Гарета способен купить какой-нибудь итальянский клуб».