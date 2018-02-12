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Агент: «Бэйл стоит не меньше Неймара»

вчера, 16:55

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, уверен, что его клиент на трансферном рынке стоит не дешевле нападающего Неймара, которого прошлым летом купил ПСЖ за 222 млн евро.

«Бэйл стоит минимум те же 222 млн евро, но его всё устраивает в „Реале“. Он любит Мадрид. Гарету не нужно, чтобы из „Реала“ уходил Роналду, потому что он и так одна из звезд команды.

Может ли Бэйл перебраться в Серию А? Как я уже сказал, он всем доволен в Мадриде. Конечно, в футболе ситуация постоянно может измениться, но я не думаю, что Гарета способен купить какой-нибудь итальянский клуб».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
вчера в 23:21
Гарет когда здоров весьма крут, но к сожалению он пропускает 2/3 матчей в сезоне из за травм, так что на мой взгляд млн так 100-150 может кто и отдаст, вот с китайцев можно попробовать и 200 + млн получить.
MSN-thebest
MSN-thebest
вчера в 22:47
Я и Бейл стоим одинаково, потому что никто нас за эти деньги не купит :))))
neomessi
neomessi
вчера в 18:02
Думаю его цена не 222млн а гораздо больше около 350млн )))
БиллиБоб
БиллиБоб
вчера в 18:00
Ахахапхахпахахпаха, ну агент и юморист )
Тysоn
Тysоn
вчера в 17:47
Бэйл хороший игрок,и в принципе в плане трофеев опередил Неймара 3 лч-это весьма серьезно..Но травмы не дают Бэйлу играть стабильно и показывать магию как Неймар..Здоровый Бэйл сотку будет стоит,но не более..
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 17:41
Сейчас глупо говорить очередное "если бы"...чисто в футбольном плане,Бэйл ГЛЫБА!(опять же...если не травмы)
Saang
Saang
вчера в 17:22
Только из лазарета не вылазит. Без камней в огород Гаррета, но это его реальная проблема
NGY
NGY
вчера в 17:10
С таким же успехом, он мог бы сказать, что Бейл вообще не травматичный игрок!
ДСА
ДСА
вчера в 17:00
За 100 млн. никто не купит, каки там 222 млн.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:58
Такое себе.
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