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Новосельцев: «В „Арсенале“ прекрасная атмосфера»

вчера, 17:18

Новичок тульского «Арсенала» Иван Новосельцев рассказал о первых тренировках в составе «красно-желтых».

«Быстро влился в коллектив, многих ребят знал до перехода. Тренерский штаб создал прекрасную атмосферу, одно удовольствие работать. Постепенно привыкаю к требованиям Миодрага Божовича. В команде много внимания уделяется физике, в современном футболе это важно. Уверен, это поможет нам оптимально выглядеть в чемпионате. 

Для каждого футболиста самое тяжелое – сборы. Нагрузка серьезная, но надо стиснуть зубы и терпеть. Уже начиная с третьего сбора постараемся выходить на оптимальные показатели, а контрольные игры помогут тренерскому штабу понять, в каком мы состоянии», - сказал Новосельцев.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 23:29
Чай из самовара , пряники печатные .
Что может быть лучше ..... что бы играть в футбол ?
Да еще и при такой поддержке трибун .
МапС
МапС
вчера в 22:14
Хорошая атмосфера, это не газом дышать.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 21:51
Миллер и Фурсенко на совещании ГАЗПРОМА.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 21:17
Он и в Зените так же пел.Как кукушка из часов,сколько бы времени не было звук один и тот же.Почему ни одного доброго слова про Зенит? Щас многие мёртвые души зачирикают.
Кирилыч
Кирилыч
вчера в 20:46
Думается канониры приподнесут еще сюрпризов. Может и непрогадал с переходом
vistory
vistory
вчера в 20:12
Приятно, что Новосельцев нашел свой клуб, где он будет среди равных.
berda2003
berda2003
вчера в 19:46
конечно, в туле лучше, чем в лондоне, олигархов нет...
foxcon
foxcon
вчера в 18:54
Ща зюба быстро все исправит...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Морозовский
вчера в 18:34
Морозовский:
Ну это в первые три дня, когда не верилось ещё своему счастью в кошельке! А сейчас это интервью читается, как с приставкой НЕ про "Зенит".
Просто желания не совпали с возможностями!!! Сколько примеров таких, а люди все идут, идут.....бегут.......а потом плакают!
Морозовский
Морозовский ответил Leha-ha50
вчера в 18:16
Leha-ha50:
Ошибаешься. Посмотри как заливался!!! Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о целях, которые ставит перед собой в клубе из Санкт-Петербурга и сборной России. «Зенит» — это новый уровень в моей карьере. С питерским клубом я хочу выиграть чемпионство и завоевать как можно больше титулов в России и в еврокубках. Я четко знаю, что мне нужно делать на этом этапе, чтобы подниматься выше. В футболе должны быть командные и личные амбиции. Выиграв один титул, важно не останавливаться, а двигаться к следующему. Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно. Конечно, надо оценивать свои возможности разумно, но все равно стремиться к максимальному результату во всем. Я хочу закрепиться в основе сборной России, стать игроком, который постоянно вызывается в сборную, играет и приносит ей пользу», – сказал Новосельцев.
Ну это в первые три дня, когда не верилось ещё своему счастью в кошельке! А сейчас это интервью читается, как с приставкой НЕ про "Зенит".
Kerri
Kerri
вчера в 18:09
Да уж это не на лавке сидеть.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Морозовский
вчера в 18:05
Морозовский:
Эх, Ваня! Чё ты в "зинке" интервью не раздавал?
Ошибаешься. Посмотри как заливался!!!

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о целях, которые ставит перед собой в клубе из Санкт-Петербурга и сборной России.

«Зенит» — это новый уровень в моей карьере. С питерским клубом я хочу выиграть чемпионство и завоевать как можно больше титулов в России и в еврокубках.

Я четко знаю, что мне нужно делать на этом этапе, чтобы подниматься выше. В футболе должны быть командные и личные амбиции. Выиграв один титул, важно не останавливаться, а двигаться к следующему.

Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно.

Конечно, надо оценивать свои возможности разумно, но все равно стремиться к максимальному результату во всем.

Я хочу закрепиться в основе сборной России, стать игроком, который постоянно вызывается в сборную, играет и приносит ей пользу», – сказал Новосельцев.
Литейный 4
Литейный 4 ответил azures
вчера в 17:52
azures:
В Арсенале Новосельцеву самое место.
Или в каком нибудь аутсайдере Рубине! :)
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 17:51
Не уровень Зенита Ванька.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
вчера в 17:50
Это тебе не 51ик
cska.78
cska.78
вчера в 17:47
Хоть от лавки отклеился!
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 17:44
Неужели на поле выйдет...)
ermak6848
ermak6848
вчера в 17:30
«В „Арсенале“ прекрасная атмосфера» - порох сухой дадим всем " прикурит " во второй серии Чемпионата....
azures
azures
вчера в 17:26
В Арсенале Новосельцеву самое место.
Морозовский
Морозовский
вчера в 17:24
Эх, Ваня! Чё ты в "зинке" интервью не раздавал?
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