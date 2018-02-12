Новосельцев: «В „Арсенале“ прекрасная атмосфера»

Новичок тульского «Арсенала» Иван Новосельцев рассказал о первых тренировках в составе «красно-желтых».

«Быстро влился в коллектив, многих ребят знал до перехода. Тренерский штаб создал прекрасную атмосферу, одно удовольствие работать. Постепенно привыкаю к требованиям Миодрага Божовича. В команде много внимания уделяется физике, в современном футболе это важно. Уверен, это поможет нам оптимально выглядеть в чемпионате.

Для каждого футболиста самое тяжелое – сборы. Нагрузка серьезная, но надо стиснуть зубы и терпеть. Уже начиная с третьего сбора постараемся выходить на оптимальные показатели, а контрольные игры помогут тренерскому штабу понять, в каком мы состоянии», - сказал Новосельцев.