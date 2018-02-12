Новосельцев: «В „Арсенале“ прекрасная атмосфера»

Новичок тульского «Арсенала» Иван Новосельцев рассказал о первых тренировках в составе «красно-желтых».
«Быстро влился в коллектив, многих ребят знал до перехода. Тренерский штаб создал прекрасную атмосферу, одно удовольствие работать. Постепенно привыкаю к требованиям Миодрага Божовича. В команде много внимания уделяется физике, в современном футболе это важно. Уверен, это поможет нам оптимально выглядеть в чемпионате.
Для каждого футболиста самое тяжелое – сборы. Нагрузка серьезная, но надо стиснуть зубы и терпеть. Уже начиная с третьего сбора постараемся выходить на оптимальные показатели, а контрольные игры помогут тренерскому штабу понять, в каком мы состоянии», - сказал Новосельцев.
Что может быть лучше ..... что бы играть в футбол ?
Да еще и при такой поддержке трибун .
Что может быть лучше ..... что бы играть в футбол ?
Да еще и при такой поддержке трибун .
https://www.youtube.com/watch?v=DADE05CjD_w
Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о целях, которые ставит перед собой в клубе из Санкт-Петербурга и сборной России.
«Зенит» — это новый уровень в моей карьере. С питерским клубом я хочу выиграть чемпионство и завоевать как можно больше титулов в России и в еврокубках.
Я четко знаю, что мне нужно делать на этом этапе, чтобы подниматься выше. В футболе должны быть командные и личные амбиции. Выиграв один титул, важно не останавливаться, а двигаться к следующему.
Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно.
Конечно, надо оценивать свои возможности разумно, но все равно стремиться к максимальному результату во всем.
Я хочу закрепиться в основе сборной России, стать игроком, который постоянно вызывается в сборную, играет и приносит ей пользу», – сказал Новосельцев.
Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о целях, которые ставит перед собой в клубе из Санкт-Петербурга и сборной России.
«Зенит» — это новый уровень в моей карьере. С питерским клубом я хочу выиграть чемпионство и завоевать как можно больше титулов в России и в еврокубках.
Я четко знаю, что мне нужно делать на этом этапе, чтобы подниматься выше. В футболе должны быть командные и личные амбиции. Выиграв один титул, важно не останавливаться, а двигаться к следующему.
Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно.
Конечно, надо оценивать свои возможности разумно, но все равно стремиться к максимальному результату во всем.
Я хочу закрепиться в основе сборной России, стать игроком, который постоянно вызывается в сборную, играет и приносит ей пользу», – сказал Новосельцев.