Бикфалви рассказал о продлении контракта с «Уралом»

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви назвал причины, по которым он принял решение продлить контракт с екатеринбургской командой.

«Недавно переподписал контракт. Останусь еще на несколько лет в „Урале“ и очень рад этому событию. Сделал это, потому что команда развивается, в команде у меня много друзей, мы в этом году уже сыграем на новом стадионе.

Плюс ко всему мою семью все устраивает в этом городе, очень нравится здесь. Поэтому с открытым сердцем продлил трудовой договор с командой. Признание и любовь болельщиков, отношение президента и руководства команды — немаловажный фактор для переподписания», - сказал Бикфалви.