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Бикфалви рассказал о продлении контракта с «Уралом»

вчера, 18:15

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви назвал причины, по которым он принял решение продлить контракт с екатеринбургской командой.

«Недавно переподписал контракт. Останусь еще на несколько лет в „Урале“ и очень рад этому событию. Сделал это, потому что команда развивается, в команде у меня много друзей, мы в этом году уже сыграем на новом стадионе.

Плюс ко всему мою семью все устраивает в этом городе, очень нравится здесь. Поэтому с открытым сердцем продлил трудовой договор с командой. Признание и любовь болельщиков, отношение президента и руководства команды — немаловажный фактор для переподписания», - сказал Бикфалви.

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ДСА
ДСА
вчера в 19:10
Урал сейчас благополучен, неумно уходить.
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 18:28
Был бы в Зените, если бы оба матча до зимнего антракта не сыграли...)
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:21
не знаю как он ща, но в Волыни Кварца отжигал норм. - возил всякие Динамо
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