Краневиттер: «Три лучших российских хавбека? Блондин из „Краснодара“... Больше не назову»

Аргентинский полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер, перешедший в петербургский клуб прошлым летом из «Атлетико», поделился впечатлениями от чемпионата России:

«Больше всего чемпионат удивил высокой конкуренцией среди главных команд страны. Есть множество сильных клубов, которые украшают российскую лигу, – те же ЦСКА и „Спартак“, которые выступали в Лиге чемпионов, а теперь ведут борьбу в Лиге Европы. Мы немного отстали от лидера, „Локомотива“, но впереди 10 матчей, и мы отдадим все силы, чтобы закончить чемпионат на первом месте.

Меня впечатлил уругваец Перейра из „Краснодара“. Я знал о нём, но давно не видел в деле, а ведь это потрясающий футболист. Его очень сложно накрывать и вести с ним борьбу.

Тройка лучших российских полузащитников? Не помню его фамилию, но я был удивлён качеством игры парня из „Краснодара“ с восьмым номером на спине, блондина (Прим. – Юрий Газинский), это классный игрок. Кто же ещё...Больше не назову. А вообще, лучшая линия полузащиты в „Зените“ – Паредес, Краневиттер, вот эти все (смеётся)!»