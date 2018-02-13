Конте: «Было очень важно взять сегодня три очка и одержать победу»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил важность победы над «Вест Бромвичем» в матче 27-го тура АПЛ (3:0):

«Думаю, что сегодня было очень важно взять три очка и одержать победу, особенно из-за нашей веры в себя. Когда ты проигрываешь два матча таким плохим образом, то твоя уверенность становится слабее.

Игрокам было важно отдохнуть эти несколько дней, и сегодня они добились хорошей победы. Мы начали этот матч, будучи не совсем уверенными в себе и допускали ошибки. „Вест Бромвич“ мог и забить. Но потом, когда мы открыли счёт, то стали контролировать игру, доминировать на поле. Было множество хороших голевых атак. Важно было пройти эту чёрную полосу, но ещё важнее – одержать победу.

Теперь в пятницу нас ждёт Кубок Англии, и мы хотим пройти в следующий раунд. Затем игра с „Барселоной“. Важно подойти к этим матчам с правильным настроем».