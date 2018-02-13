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Пардью: «У нас был отличный шанс побороть раненый „Челси“»

сегодня, 03:16
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью прокомментировал поражение от «Челси» в 27-м туре АПЛ (0:3):

«Когда вы попадаете на раненую команду из топ-6, то у вас есть отличный шанс побороть её, и он у нас был. Но мы упустили отличную возможность забить гол, и спустя 5 минут счёт стал 0:1. Но мы сохранили концентрацию и даже пытались создавать моменты.

У нас просто не получалось забить. Как только они удвоили преимущество, стало видно, какое облегчение появилось у их команды и на трибунах.

У „Вест Бромвича“ было столько матчей, которые мы могли бы выиграть... Но потеря Дэниэла Старриджа после трёх минут игры была словно выстрел себе же в ногу».

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Все комментарии
311
311
сегодня в 11:06
Раненый зверь опаснее вдвойне! Пардью не учел это!)
ДСА
ДСА
сегодня в 05:14
Даже раненый Челси сильнее мертвого Вест Бромвича.
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