Пардью: «У нас был отличный шанс побороть раненый „Челси“»

Главный тренер «Вест Бромвича» Алан Пардью прокомментировал поражение от «Челси» в 27-м туре АПЛ (0:3):

«Когда вы попадаете на раненую команду из топ-6, то у вас есть отличный шанс побороть её, и он у нас был. Но мы упустили отличную возможность забить гол, и спустя 5 минут счёт стал 0:1. Но мы сохранили концентрацию и даже пытались создавать моменты.

У нас просто не получалось забить. Как только они удвоили преимущество, стало видно, какое облегчение появилось у их команды и на трибунах.

У „Вест Бромвича“ было столько матчей, которые мы могли бы выиграть... Но потеря Дэниэла Старриджа после трёх минут игры была словно выстрел себе же в ногу».