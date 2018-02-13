  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет9.755.351.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2.23.153.5

Конте: «Важно, чтобы Жиру как можно скорее адаптировался и проникся нашими идеями»

сегодня, 04:27
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил игру нападающих своей команды в матче 27-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (3:0):

«Жиру провёл хороший матч, несмотря на то, что это была его первая игра в старте. Естественно, ему необходимо адаптироваться к нашему видению футбола, однако его роль в качестве опорной точки атак крайне важна.

Кроме того, сегодня вернулся на поле Мората, который хорошо провёл последние 30 минут матча, показав характер и желание бороться. Теперь нам нужно, чтобы оба нападающих обрели свои лучшие кондиции. Мората пропустил месяц из-за болей в спине, и я надеюсь, что эта ситуация полностью разрешена. Жиру пришёл в клуб с определёнными мышечными проблемами. Нам важно, чтобы он как можно скорее адаптировался к клубу и проникся нашими идеями.

Сегодня ему досталось, но к игре с „Халлом“ он будет готов. Сейчас ему и Альваро важно играть, набирая физическую форму. Никакие тренировки не смогут заменить в этом полноценные соревновательные матчи».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Сампдории»: «„Наполи“ выиграет Серию А в этом сезоне»
Сегодня, 12:17 0
В Аргентине хотят, чтобы Месси поберег себя перед ЧМ-2018
Сегодня, 11:27 23
Анри советует Рэшфорду покинуть «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 11:13 7
Лаудруп: «„Реал“ и „Барселона“ - фавориты Лиги чемпионов»
Сегодня, 10:59 4
Пьянич мог перейти в «Тоттенхэм» и «Арсенал»
Сегодня, 10:30 1
Мората ушел из «Реала», так как ему не давали играть в важных матчах
Сегодня, 09:02 10
Обсудить
Все комментарии
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 07:16
не уверен что у него быстро все получится
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 06:53
Если он проникнется вашими идеями, то будет участвовать в твоём сливе
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100