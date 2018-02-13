Конте: «Важно, чтобы Жиру как можно скорее адаптировался и проникся нашими идеями»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил игру нападающих своей команды в матче 27-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (3:0):

«Жиру провёл хороший матч, несмотря на то, что это была его первая игра в старте. Естественно, ему необходимо адаптироваться к нашему видению футбола, однако его роль в качестве опорной точки атак крайне важна.

Кроме того, сегодня вернулся на поле Мората, который хорошо провёл последние 30 минут матча, показав характер и желание бороться. Теперь нам нужно, чтобы оба нападающих обрели свои лучшие кондиции. Мората пропустил месяц из-за болей в спине, и я надеюсь, что эта ситуация полностью разрешена. Жиру пришёл в клуб с определёнными мышечными проблемами. Нам важно, чтобы он как можно скорее адаптировался к клубу и проникся нашими идеями.

Сегодня ему досталось, но к игре с „Халлом“ он будет готов. Сейчас ему и Альваро важно играть, набирая физическую форму. Никакие тренировки не смогут заменить в этом полноценные соревновательные матчи».