Радимов: «Из наших клубов у „Спартака“ самый серьёзный соперник в ЛЕ»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил перспективы российских клубов в Лиге Европы:

«Хорошо, что ответный матч „Зенита“ с „Селтиком“ состоится дома, поскольку многое будет зависеть от результата первого матча. На мой взгляд, жребий мог быть и хуже. Знаю, что в Глазго придётся играть на стадионе, который вмещает порядка 60000 зрителей. „Зениту“ тяжело будет выдержать такое давление. Кроме того, чемпион Шотландии сейчас на ходу, активно играет в своём чемпионате. А когда ты только начинаешь сезон, то это две большие разницы. В то же время „Селтику“ тоже придётся ощутить ауру „Санкт-Петербурга“, который наверняка тоже будет заполнен.

Насторожило, что „Спартак“ не совсем готов физически. Команда уже обжигалась на „Ливерпуле“, и клуб из Бильбао будет не менее суров. Что касается „Локомотива“, то, зная Сёмина, уверен, что команда будет хорошо подведена к матчу во Франции. Особых тревог не возникает. ЦСКА тоже должен быть хорошо мотивирован. Однако самый серьезный соперник – у „Спартака“. „Атлетик“ показывает быстрый футбол, команда очень техничная, находится на ходу, так что красно-белым придётся тяжело. Кроме того, в Бильбао играть всегда тяжело, потому что там хорошо болеют. А у „Спартака“ есть потеря в лице Джикии, поскольку он очень хороший защитник».