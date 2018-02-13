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Радимов: «Из наших клубов у „Спартака“ самый серьёзный соперник в ЛЕ»

сегодня, 05:34
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик15.02.2018 в 21:00 Не начался

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов оценил перспективы российских клубов в Лиге Европы:

«Хорошо, что ответный матч „Зенита“ с „Селтиком“ состоится дома, поскольку многое будет зависеть от результата первого матча. На мой взгляд, жребий мог быть и хуже. Знаю, что в Глазго придётся играть на стадионе, который вмещает порядка 60000 зрителей. „Зениту“ тяжело будет выдержать такое давление. Кроме того, чемпион Шотландии сейчас на ходу, активно играет в своём чемпионате. А когда ты только начинаешь сезон, то это две большие разницы. В то же время „Селтику“ тоже придётся ощутить ауру „Санкт-Петербурга“, который наверняка тоже будет заполнен.

Насторожило, что „Спартак“ не совсем готов физически. Команда уже обжигалась на „Ливерпуле“, и клуб из Бильбао будет не менее суров. Что касается „Локомотива“, то, зная Сёмина, уверен, что команда будет хорошо подведена к матчу во Франции. Особых тревог не возникает. ЦСКА тоже должен быть хорошо мотивирован. Однако самый серьезный соперник – у „Спартака“. „Атлетик“ показывает быстрый футбол, команда очень техничная, находится на ходу, так что красно-белым придётся тяжело. Кроме того, в Бильбао играть всегда тяжело, потому что там хорошо болеют. А у „Спартака“ есть потеря в лице Джикии, поскольку он очень хороший защитник».

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 13:45
NoKerzhNoParty:
Говорить у кого соперник серьезнее бессмысленно, у каждого из соперников есть свои сильные стороны Пожалуй, Ниццу можно назвать более слабым из четверки соперников наших клубов ИМХО Как я писал раньше, удачи желаю только Зениту, Локо и ЦСКА Как выступит клуб из тарасовки не инттересует. Выиграет-хорошо, проиграет-фиг с ним
Твоя позиция понятна. Все клубы, которым ты желаешь удачи в ЛЕ живут, а некоторые и жируют, на государственные, то есть народные деньги. ЦСКА в каком-то смысле среди этой тройки занимает особое положение- то напрямую у государства деньжат ухватит, то какого-нибудь государственного олигарха ( а у нас других нет) расколит на бабки под гарантии привилегий со стороны того же государства. Тусуют бабло из кармана в карман, чтобы непосвященные радовались.
Жить за свой счет- это не по-твоему. А я лично всем российским командам желаю удачи.
В случае успеха, глядишь, и Зениту, и Локомотиву, и ЦСКА не придется залезать так глубоко в карман обнищавшего народа- кой-какое бабло все ж с УЕФА вытянут.
Некит_Зенит
Некит_Зенит
сегодня в 12:21
Другими словами, он хотел сказать пинзес партаку.
MAUS
MAUS ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 12:13
NoKerzhNoParty:
Говорить у кого соперник серьезнее бессмысленно, у каждого из соперников есть свои сильные стороны Пожалуй, Ниццу можно назвать более слабым из четверки соперников наших клубов ИМХО Как я писал раньше, удачи желаю только Зениту, Локо и ЦСКА Как выступит клуб из тарасовки не инттересует. Выиграет-хорошо, проиграет-фиг с ним
Истинный патриот как вас там ‘лазурные’ , чтобы не обидеть Вас! Типа желаю удачи сборной России на ЧМ , особенно игрочишкаш лазурной тимы,армейцам , короче всем кроме спартаковцев! Слова истинного патриота России! А балы в общую копилку вам не нужны? Или у Вас личная копилка ?)))))
antant1
antant1
сегодня в 11:51
Да все клубы не сахар, нелегко будет пройти всем
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 11:36
Говорить у кого соперник серьезнее бессмысленно, у каждого из соперников есть свои сильные стороны
Пожалуй, Ниццу можно назвать более слабым из четверки соперников наших клубов
ИМХО

Как я писал раньше, удачи желаю только Зениту, Локо и ЦСКА
Как выступит клуб из тарасовки не инттересует. Выиграет-хорошо, проиграет-фиг с ним
13 RUS
13 RUS ответил ПерекатиПоле
сегодня в 11:34
ПерекатиПоле:
У Бильбао в чемпионате дела не очень, но от вылета далеки. Возможно захотят реабилитироваться перед болельщиками в ЛЕ. Но спартак по составу сильнее, скорей всего пройдет дальше, хоть и с позором. Из всех наших клубов, наибольшая вероятность "слива" будет со стороны Локо и коников. Одни взять чемп настроены, другие в ЛЧ попасть хотят, а сил на все турниры может не хватить.
С Ниццей поборятся,это не Наполи с Атлетико
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 11:25
У Бильбао в чемпионате дела не очень, но от вылета далеки. Возможно захотят реабилитироваться перед болельщиками в ЛЕ.
Но спартак по составу сильнее, скорей всего пройдет дальше, хоть и с позором.
Из всех наших клубов, наибольшая вероятность "слива" будет со стороны Локо и коников. Одни взять чемп настроены, другие в ЛЧ попасть хотят, а сил на все турниры может не хватить.
Nikola45
Nikola45 ответил MAUS
сегодня в 11:13
MAUS:
Походу , мой ответ Вас очень задел за одно место, коль Вы в спешном порядке на него отозвались!
Да нет на работе делать нечего! )
MAUS
MAUS ответил Nikola45
сегодня в 11:08
Nikola45:
А вы всегда на личности переходите? ) А в прочем не удивляюсь Тарасовское воспитание!
Походу , мой ответ Вас очень задел за одно место, коль Вы в спешном порядке на него отозвались!
Nikola45
Nikola45 ответил MAUS
сегодня в 11:03
MAUS:
А Вы простите, его адъютантантом будете? Или так прохожим, прошел - услышал и что-то ляпнул!
А вы всегда на личности переходите? ) А в прочем не удивляюсь Тарасовское воспитание!
MAUS
MAUS ответил Nikola45
сегодня в 11:02
Nikola45:
Да нет конечно десятку не отгрузит! Спартак еще к этому не готов! )
А Вы простите, его адъютантантом будете? Или так прохожим, прошел - услышал и что-то ляпнул!
Nikola45
Nikola45 ответил MAUS
сегодня в 11:00
MAUS:
“kastites сегодня в 06:53 Атлетик 10 ку отгрузит хрюшам” Ща скрины твоего поста сделаю, чтобы ты потом свою десяточку оставил для своей любимой тимы!
Да нет конечно десятку не отгрузит! Спартак еще к этому не готов! )
MAUS
MAUS
сегодня в 10:51
“kastites сегодня в 06:53
Атлетик 10 ку отгрузит хрюшам”
Ща скрины твоего поста сделаю, чтобы ты потом свою десяточку оставил для своей любимой тимы!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил savalesha
сегодня в 10:48
savalesha:
Спартак пройдет дальше, так же как и Локомотив с Селтиком, есть большая вероятность, что и лыжники вылетят, помяните мое слово!
Твоя беда, впрочем как и многих на этом сайте, любящих здесь потусоваться и не футбол обсуждать, в том, что все это стадо выдает свои пожелания за прогноз. Пожелания - это одно, а реальный прогноз фанат в принципе не может сделать, т.к. у фаната нет никакой объективности. Поэтому все ваши прогнозы - это мусор, не более того. Я лично не могу дать обоснованный прогноз ни на одну игру, т.к. сезон у нас еще не начался и реальная форма команд мне неизвестна. После первых игр будет многое понятно.
savalesha
savalesha
сегодня в 10:36
Спартак пройдет дальше, так же как и Локомотив с Селтиком, есть большая вероятность, что и лыжники вылетят, помяните мое слово!
LOpp
LOpp
сегодня в 10:22
Ницца ни чуть не слабее Атлетика, да и Селтик недооценивать нельзя. вообщем, всем будет тяжело.
Морозовский
Морозовский ответил FILL3286
сегодня в 10:14
FILL3286:
мне самое важно,что степка литейный верит в победу лазурных в лиги чемпионов,а остальное все каша манная)) Степан ну ты там держись,все будет окейно
Николка 45-й будет его держать!
Трубочист Зенита Йоан
Трубочист Зенита Йоан
сегодня в 10:07
Владик был звездой местного лгбт сообщества в испании, когда играл за реал сарагосу, он знает толк
kust07
kust07
сегодня в 09:42
Да уж Спартаку не сладко придётся
13 RUS
13 RUS
сегодня в 09:41
Эта статья уже написана на случай позора
311
311
сегодня в 09:39
Радимов имел ввиду, что Спартак самый слабый клуб. Для них и АЕК космос!)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Nikola45
сегодня в 09:38
Фанаты спартака не считают Лигу Европы за серьёзный трофей
По крайней мере когда ЦСКА и Зенит брали Кубок уефа их отношение к этому трофею таковым и было
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Фата лист
сегодня в 09:35
Спартаку будет тяжелее без Джикии, ведь он основной защитник и игрок уровня сборной
Соответственно если кому то тяжелее, то кому то легче

А если учитывать как оборона спартака может косячить, то потеря основного защитника близка к критической
ermak6848
ermak6848
сегодня в 08:57
Вадим! Случайных футбольных клубов в Лиге Европы не бывает, сам играл и должен знать...Остаётся только Пожелать ФК " СПАРТАК " только Победы !!!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 08:44
Удачи Спартаку.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 08:36
А чем Ницца хуже Атлетика? И почему Радимов говоря о силе Атлетика приводит травму Джикии от этого испанцы становятся техничнее или что?
Nikola45
Nikola45 ответил FILL3286
сегодня в 08:36
FILL3286:
Так мы пройдем Атлетик,а вы как обычно,до свидания! И потом опять начнут петь,мол полу финалист последних лет лиги чемпионов сенсационно не прошел Селтик) Как это было с Андерлехтом и Бенфикой))) Начнутся отмазки,устали,не готовы,шотландцы,не в форме и так далее! Ну как всегда)! Короли товарняком,вардаров,русенборга,детей 15 летних с Эмиратов снова вылетят,выгонят ТОП ТРЕНЕРА,второсортные арги начнут по техоничку бежать с проекта,снова выделят 150 лям на очередной балласт и топ тренера,ну как обычно! СНОВА СТЫДНО!
Тут все устали от того что команда Оли Бузовой сливает Европейские кубки! Что бы в ЧР быть первым! Ваше место 112, так что не вам рассуждать о Зените и ЦСКА!
Nikola45
Nikola45
сегодня в 08:33
У Радимово травма от развода! Поэтому его понять можно! Тот Атлетик который в нынешнем состоянии очень слаб! Другое дело сумеет ли команда Оли Бузовой пройти его! Судя по игре с Форчуном я сомневаюсь!
vka1970
vka1970
сегодня в 08:28
Мог бы и не озвучивать то, что итак ясно для всех, кроме бакланов.
Для них ребята в юбках гуру от футбола.
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 08:19
Так и есть,но пройти можно...
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