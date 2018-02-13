Кутепов: «Максимович хорошо влился в коллектив. Особых проблем нет»

Защитник «Cпартака» Илья Кутепов рассказал о новичке команды, защитнике Николе Максимовиче, а также оценил готовность красно-белых к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»:

«Мы провели сборы, поработали на тренировках и за пределами поля тоже пообщались. В принципе, он хорошо влился в коллектив. Нет особых проблем. Говорим на английском, какие-то слова на русском он тоже понимает. По-итальянски не общались.

В матче со „Спартой“ команда выглядела неплохо, мы выиграли. Все отнеслись очень ответственно к этой игре, поэтому этот матч был очень приближен к официальному.

Понятно, что будем смотреть ещё, готовиться к этой игре [с „Атлетиком“] тактически. Думаю, сам матч и покажет, готовы мы или нет».