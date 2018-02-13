Кутепов: «Максимович хорошо влился в коллектив. Особых проблем нет»

Защитник «Cпартака» Илья Кутепов рассказал о новичке команды, защитнике Николе Максимовиче, а также оценил готовность красно-белых к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»:
«Мы провели сборы, поработали на тренировках и за пределами поля тоже пообщались. В принципе, он хорошо влился в коллектив. Нет особых проблем. Говорим на английском, какие-то слова на русском он тоже понимает. По-итальянски не общались.
В матче со „Спартой“ команда выглядела неплохо, мы выиграли. Все отнеслись очень ответственно к этой игре, поэтому этот матч был очень приближен к официальному.
Понятно, что будем смотреть ещё, готовиться к этой игре [с „Атлетиком“] тактически. Думаю, сам матч и покажет, готовы мы или нет».
промес-ханни-глушаков-фернандо
комбаров-максимович-таски-ещенко
селихов
даже при таком варианте 7 легионеров, а есть ещё мельгорехо и джано... так что один цз должен быть с паспортом или зе луиш/андриано поочереди выходят...
промес-ханни-глушаков-фернандо
комбаров-максимович-таски-ещенко
селихов
даже при таком варианте 7 легионеров, а есть ещё мельгорехо и джано... так что один цз должен быть с паспортом или зе луиш/андриано поочереди выходят...
Раз Тасчи оставили - значит рассчитывают на него, иначе мог уже зимой уйти.
Я тоже за Кутепова, но связка Тасчи-Максимович очень даже по именам.
Раз Тасчи оставили - значит рассчитывают на него, иначе мог уже зимой уйти.
Я тоже за Кутепова, но связка Тасчи-Максимович очень даже по именам.
Таски скорей всего летом уйдет, лучше уж Кутепова наигрывать, каким бы он косячным не был))
Таски скорей всего летом уйдет, лучше уж Кутепова наигрывать, каким бы он косячным не был))
И Георгий до конца сезона тоже не помощник.
Так что оставшимся защитникам нужно сжать зубы и отыграть за себя и за того парня.
И Георгий до конца сезона тоже не помощник.
Так что оставшимся защитникам нужно сжать зубы и отыграть за себя и за того парня.
Весь вопрос, с кем играть будет в старте - с Тасчи или Кутеповым.
В лимит укладываемся даже при иноязычной паре ЦЗ, но решать Каррере.
Весь вопрос, с кем играть будет в старте - с Тасчи или Кутеповым.
В лимит укладываемся даже при иноязычной паре ЦЗ, но решать Каррере.