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Кутепов: «Максимович хорошо влился в коллектив. Особых проблем нет»

сегодня, 06:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)Атлетик15.02.2018 в 21:00 Не начался

Защитник «Cпартака» Илья Кутепов рассказал о новичке команды, защитнике Николе Максимовиче, а также оценил готовность красно-белых к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика»:

«Мы провели сборы, поработали на тренировках и за пределами поля тоже пообщались. В принципе, он хорошо влился в коллектив. Нет особых проблем. Говорим на английском, какие-то слова на русском он тоже понимает. По-итальянски не общались.

В матче со „Спартой“ команда выглядела неплохо, мы выиграли. Все отнеслись очень ответственно к этой игре, поэтому этот матч был очень приближен к официальному.

Понятно, что будем смотреть ещё, готовиться к этой игре [с „Атлетиком“] тактически. Думаю, сам матч и покажет, готовы мы или нет».

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Все комментарии
Egorium
Egorium
сегодня в 13:50
Отпупсикуют быстро и будет вторым педром.
za logiku
za logiku ответил makkie
сегодня в 13:25
makkie:
Максимович должен помочь - опытный защитник. Весь вопрос, с кем играть будет в старте - с Тасчи или Кутеповым. В лимит укладываемся даже при иноязычной паре ЦЗ, но решать Каррере.
зе луиш-андриано
промес-ханни-глушаков-фернандо
комбаров-максимович-таски-ещенко
селихов

даже при таком варианте 7 легионеров, а есть ещё мельгорехо и джано... так что один цз должен быть с паспортом или зе луиш/андриано поочереди выходят...
makkie
makkie ответил LOpp
сегодня в 11:17
LOpp:
привет Макс! Таски скорей всего летом уйдет, лучше уж Кутепова наигрывать, каким бы он косячным не был))
Привет!
Раз Тасчи оставили - значит рассчитывают на него, иначе мог уже зимой уйти.
Я тоже за Кутепова, но связка Тасчи-Максимович очень даже по именам.
LOpp
LOpp ответил makkie
сегодня в 10:26
makkie:
Максимович должен помочь - опытный защитник. Весь вопрос, с кем играть будет в старте - с Тасчи или Кутеповым. В лимит укладываемся даже при иноязычной паре ЦЗ, но решать Каррере.
привет Макс!
Таски скорей всего летом уйдет, лучше уж Кутепова наигрывать, каким бы он косячным не был))
vka1970
vka1970
сегодня в 10:06
Вот только в УЕФА он нам не помощник.
И Георгий до конца сезона тоже не помощник.
Так что оставшимся защитникам нужно сжать зубы и отыграть за себя и за того парня.
makkie
makkie
сегодня в 09:44
Максимович должен помочь - опытный защитник.
Весь вопрос, с кем играть будет в старте - с Тасчи или Кутеповым.
В лимит укладываемся даже при иноязычной паре ЦЗ, но решать Каррере.
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 07:16
Только победа!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:44
Очень хорошо.
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