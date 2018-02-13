Конте: «Болельщики оказали мне невероятную поддержку на фоне слухов о моём будущем»

Наставник «Челси» Антонио Конте после победы над «Вест Бромвичем» в 27-м туре АПЛ (3:0) поблагодарил болельщиков «синих» за доверие и поддержку:

«Я должен поблагодарить болельщиков, которые оказали мне невероятную поддержку на фоне усилившихся слухов и домыслов относительно моего будущего в клубе. Я ценю это. Это значит, что всего за полтора года моего пребывания здесь они смогли проникнуться моей страстью к футболу и стремлением сделать всё для защиты клубных цветов. Спасибо!

Невероятно ощущать такую атмосферу вокруг, чувствовать, что люди ценят мою работу в „Челси“. Мы с игроками отдаем все силы, чтобы доставить им радость. Даже в сложные моменты, когда это у нас не получается, нам нельзя отказать в стремлении».