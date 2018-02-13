  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Англия. Чемпионшип
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА---
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиФонбет9.755.351.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмФонбет2.23.153.5

Конте: «Болельщики оказали мне невероятную поддержку на фоне слухов о моём будущем»

сегодня, 06:19
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест БромвичМатч завершен

Наставник «Челси» Антонио Конте после победы над «Вест Бромвичем» в 27-м туре АПЛ (3:0) поблагодарил болельщиков «синих» за доверие и поддержку:

«Я должен поблагодарить болельщиков, которые оказали мне невероятную поддержку на фоне усилившихся слухов и домыслов относительно моего будущего в клубе. Я ценю это. Это значит, что всего за полтора года моего пребывания здесь они смогли проникнуться моей страстью к футболу и стремлением сделать всё для защиты клубных цветов. Спасибо!

Невероятно ощущать такую атмосферу вокруг, чувствовать, что люди ценят мою работу в „Челси“. Мы с игроками отдаем все силы, чтобы доставить им радость. Даже в сложные моменты, когда это у нас не получается, нам нельзя отказать в стремлении».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Сампдории»: «„Наполи“ выиграет Серию А в этом сезоне»
Сегодня, 12:17 0
В Аргентине хотят, чтобы Месси поберег себя перед ЧМ-2018
Сегодня, 11:27 23
Анри советует Рэшфорду покинуть «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 11:13 7
Лаудруп: «„Реал“ и „Барселона“ - фавориты Лиги чемпионов»
Сегодня, 10:59 4
Пьянич мог перейти в «Тоттенхэм» и «Арсенал»
Сегодня, 10:30 1
Мората ушел из «Реала», так как ему не давали играть в важных матчах
Сегодня, 09:02 10
Обсудить
Все комментарии
Kana Suleimenov
Kana Suleimenov ответил Майкл59ru
сегодня в 09:28
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 08:11
    Наслаждайся моментом Антонио,ведь после разгрома от Барселоны тебя снова освистают )
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100