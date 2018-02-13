Ракитич: «Месси – эталонный футболист. Лучший игрок в истории»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о своём одноклубнике Лионеле Месси:

«Месси – эталонный футболист. Наша игра сильно зависит от него. На поле ему не нужно что-то говорить, для взаимопонимания достаточно и жестов.

Он лучший игрок в истории, который способен перевернуть ход матча в одно мгновение. Он немного застенчив, потому что знает, что за ним наблюдает весь мир.

Лионель был одним из первых, кто оказал мне поддержку, когда я приехал сюда. Интересовался, нуждаюсь ли я в чём-нибудь. Месси – личность, непохожая на других».

Недавно о нападающем «Барселоны» лестно высказался полузащитник «Челси» Эден Азар.