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Ракитич: «Месси – эталонный футболист. Лучший игрок в истории»

сегодня, 07:41

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о своём одноклубнике Лионеле Месси:

«Месси – эталонный футболист. Наша игра сильно зависит от него. На поле ему не нужно что-то говорить, для взаимопонимания достаточно и жестов.

Он лучший игрок в истории, который способен перевернуть ход матча в одно мгновение. Он немного застенчив, потому что знает, что за ним наблюдает весь мир.

Лионель был одним из первых, кто оказал мне поддержку, когда я приехал сюда. Интересовался, нуждаюсь ли я в чём-нибудь. Месси – личность, непохожая на других».

Недавно о нападающем «Барселоны» лестно высказался полузащитник «Челси» Эден Азар.

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Все комментарии
Pancher_95
Pancher_95
сегодня в 12:28
Зато ты и в подметку не годишься Модричу. Отвратный лизун
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:58
Рахитич не толь отработал "контракт",но и переработал как шлифовочная машина!
Hayden
Hayden
сегодня в 09:13
Ему не надоело чушь нести,Роналду намного лучше.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 09:09
    Kerri
    Kerri
    сегодня в 08:43
    Ну это он погорячился!
    Великий Князь
    Великий Князь
    сегодня в 08:20
    Чего только не ляпнет Рахитич, что бы сохранить место в составе.
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 07:53
    Естественно Месси лучший,но пора ему бы уже готовить себе смену,всё таки не мальчик и годы постепенно берут своё. Хотя я уверен,Месси и в 60 лет будет играть на высочайшем уровне,он же профи экстра класса )
    No problem
    No problem
    сегодня в 07:50
    да,да...
    иди возьми мыло.
    Don trambon
    Don trambon
    сегодня в 07:46
    а самим то редакторам ещё не надоело выкладывать вью от данного персонажа?
    каждый раз одно и то же + пару новых слов. такое ощущение, что взяли этого неуча, который говорить толком не может, научили одной фразе и выпустили к журналистам.
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