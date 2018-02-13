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Премьер Испании: «Не хотел бы видеть Неймара в „Реале“»

сегодня, 08:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 22:45 Не начался

Премьер Испании Мариано Рахой, который с 1986 года является «сосио» мадридского «Реала», признался, что не желал бы видеть в рядах «сливочных» форварда ПСЖ Неймара.

«Лично мне не хотелось бы, чтобы он носил белую футболку», - признался Рахой в ответ на вопрос о возможном трансфере бразильца.

Также Рахой поделился мнением о предстоящей дуэли между «Реалом» и ПСЖ в Лиге чемпионов.

«Если судить с рациональной точки зрения, то можно подумать, что ПСЖ должен выбить „Реал“, но на самом деле в таких матчах может случиться что угодно. Не забывайте, что Лига чемпионов - это турнир мадридского „Реала“. Особенно сейчас, когда борьбы в чемпионате уже нет, а из Кубка команда вылетела. „Реал“ такой же, как год назад, мы говорим о чемпионе, команде, которая выиграла три из последних четырех розыгрышей Лиги чемпионов. Думаю, мы можем оставить ПСЖ за бортом турнира».

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Все комментарии
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 12:23
Неправда всё это, любой «сосио» мадридского «Реала» мечтает, что бы такие играли за «Реал»!
azkan
azkan
сегодня в 10:54
После референдума за Реал болеют все не каталонцы и баски ))))
mntr13
mntr13
сегодня в 10:00
Все правильно
grafff
grafff
сегодня в 09:47
Ну и чудненько
Groove000
Groove000 ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 09:16
Ragnar_Lodbrok:
Кто такой сосио?
партнер, компаньон (на испанском)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 09:07
Кто такой сосио?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:04
является «сосио» мадридского «Реала», Звучит как то двусмысленно,учитывая то что титульный спонсор мадридского реала,всемирное лгбт сообщество )
Groove000
Groove000
сегодня в 09:04
по делу говорит... надеюсь, этот мешок вылетит как ненужный балласт
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