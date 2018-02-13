Премьер Испании: «Не хотел бы видеть Неймара в „Реале“»

Премьер Испании Мариано Рахой, который с 1986 года является «сосио» мадридского «Реала», признался, что не желал бы видеть в рядах «сливочных» форварда ПСЖ Неймара.

«Лично мне не хотелось бы, чтобы он носил белую футболку», - признался Рахой в ответ на вопрос о возможном трансфере бразильца.

Также Рахой поделился мнением о предстоящей дуэли между «Реалом» и ПСЖ в Лиге чемпионов.

«Если судить с рациональной точки зрения, то можно подумать, что ПСЖ должен выбить „Реал“, но на самом деле в таких матчах может случиться что угодно. Не забывайте, что Лига чемпионов - это турнир мадридского „Реала“. Особенно сейчас, когда борьбы в чемпионате уже нет, а из Кубка команда вылетела. „Реал“ такой же, как год назад, мы говорим о чемпионе, команде, которая выиграла три из последних четырех розыгрышей Лиги чемпионов. Думаю, мы можем оставить ПСЖ за бортом турнира».