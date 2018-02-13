«Арсенал» хочет подписать одного из главных талантов Германии

«Арсенал» надеется опередить другие европейские клубы в борьбе за подписание таланта «Гамбурга» Джоша Вагномана. Глава скаутской службы «канониров» Свен Мислинтат, ранее работавший в «Боруссии» Дортмунд, уже несколько раз просматривал 17-летнего исполнителя и составил о нем положительные отзывы.

Вагноман, который способен сыграть слева и справа в обороне, считается одним из самых перспективных футболистов Германии. Вундеркинд также находится на карандаше у «Баварии», «Челси» и «Ман Сити».