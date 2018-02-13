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«Арсенал» хочет подписать одного из главных талантов Германии

сегодня, 09:42

«Арсенал» надеется опередить другие европейские клубы в борьбе за подписание таланта «Гамбурга» Джоша Вагномана. Глава скаутской службы «канониров» Свен Мислинтат, ранее работавший в «Боруссии» Дортмунд, уже несколько раз просматривал 17-летнего исполнителя и составил о нем положительные отзывы.

Вагноман, который способен сыграть слева и справа в обороне, считается одним из самых перспективных футболистов Германии. Вундеркинд также находится на карандаше у «Баварии», «Челси» и «Ман Сити».

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Все комментарии
ArS1886
ArS1886
сегодня в 12:07
Скорее Венгера надо поменять, при всем уважение его время уже вышло..
Legendary Liverpool
Legendary Liverpool
сегодня в 11:28
арсенал хочет
DXTK
DXTK
сегодня в 10:40
Да в Баварию он перейдет.........
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 10:27
Не препятствую)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:18
"Гамбург" за него выставит счет с открытой суммой.
Кто больше заплатит, тот и заберет перспективного игрока.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 10:07
С Баварией и тем более Манчестер Сити Арсеналу не по зубам тягаться и если паренёк не дурак он выберет себе перспективный клуб,такой как Бавария. Ну или в конце концов его купят катарские шейхи в свой парижский мешок )
LMI
LMI
сегодня в 09:54
Да чего мы только не хотим
Шмавон
Шмавон
сегодня в 09:46
Очень перспективный парнишка нужно не потяжелеть денег
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