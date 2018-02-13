«Манчестер Сити» готовит для Эдерсона новый контракт

По данным источника, руководство «Манчестер Сити» готовит для голкипера Эдерсона новый контракт.



Сообщается, что менеджмент манчестерского клуба доволен игровой формой 24-летнего футболиста, благодаря чему готов повысить заработную плату игроку.



«Руководство клуба готовит новое предложение для Эдерсона. Он дорого стоил „Ман Сити“, но все деньги вложенные в него стоили того. Клуб не спешит с новой сделкой, но заинтересован в том, чтобы удержать вратаря надолго в команде», - передает источник информации.