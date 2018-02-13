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Определился топ самых «ныряющих» команд АПЛ

сегодня, 13:35

Стал известен список самых «ныряющих» команд английской Премьер-Лиги. Приведена статистика за последние 5 сезонов в АПЛ (в скобках указано количество «нырков»). 

Топ-10 выглядит следующим образом: 
10. «Арсенал» (4);
9. «Сток Сити» (5);
8. «Ливерпуль» (5);
7. «Сандерленд» (7);
6. «Манчестер Сити» (7);
5. «Тоттенхэм» (8);
4. «Эвертон» (8);
3. «Манчестер Юнайтед» (10);
2. «Кристал Пэлас» (11);
1. «Челси» (11).

Ранее стал известен список самых продаваемых футболок за январь 2018 года в АПЛ.

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Все комментарии
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:44
Жаль Морату, что перешёл к этим дельфинам(
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:43
Челси-чемпион!
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев
сегодня в 13:41
Скауты Челси должны это увидеть
LOpp
LOpp
сегодня в 13:39
вот кому-то заняться не чем)
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