Определился топ самых «ныряющих» команд АПЛ

Стал известен список самых «ныряющих» команд английской Премьер-Лиги. Приведена статистика за последние 5 сезонов в АПЛ (в скобках указано количество «нырков»).
Топ-10 выглядит следующим образом:
10. «Арсенал» (4);
9. «Сток Сити» (5);
8. «Ливерпуль» (5);
7. «Сандерленд» (7);
6. «Манчестер Сити» (7);
5. «Тоттенхэм» (8);
4. «Эвертон» (8);
3. «Манчестер Юнайтед» (10);
2. «Кристал Пэлас» (11);
1. «Челси» (11).
Ранее стал известен список самых продаваемых футболок за январь 2018 года в АПЛ.
https://www.youtube.com/watch?v=EtbzIXixIFY