Гаттузо - самый низкооплачиваемый тренер в Серии А

Источник сообщает, что главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо является самым низкооплачиваемым специалистом в Серии А.



Утверждается, что Дженнаро зарабатывает всего 120 тыс. евро в год, что является зарплатой для тренера уровня Серии Б. Следующим по списку идет наставник «Вероны» Фабио Пеккья, он получает около 250 тыс. евро. Лидирующую позицию занимает главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, его контракт обеспечивает 7 млн евро в год.



Ранее сообщалось, что «Милан» готовит для Дженнаро Гаттузо новый контракт.