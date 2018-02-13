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Гаттузо - самый низкооплачиваемый тренер в Серии А

вчера, 14:58

Источник сообщает, что главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо является самым низкооплачиваемым специалистом в Серии А. 

Утверждается, что Дженнаро зарабатывает всего 120 тыс. евро в год, что является зарплатой для тренера уровня Серии Б. Следующим по списку идет наставник «Вероны» Фабио Пеккья, он получает около 250 тыс. евро. Лидирующую позицию занимает главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, его контракт обеспечивает 7 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что «Милан» готовит для Дженнаро Гаттузо новый контракт.

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Все комментарии
Кайзер Созе
Кайзер Созе
вчера в 19:21
Где-то ехидно захрюкал один Карпин
cska.78
cska.78
вчера в 17:21
Будут результаты и з.п. поднимется!
kust07
kust07
вчера в 15:49
Пока тренер из Гатузо никакой.Хотя футболистом замечательным был
José_Mou
José_Mou
вчера в 15:33
Клуб уровня серии Б и зарплата уровня серии Б))
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 15:16
Так он и не тренер вовсе.
Abbath
Abbath
вчера в 15:13
Он и есть тренер уровня Серии Б. Пока, по крайней мере.
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