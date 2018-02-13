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Зидан: «Завтра не Роналду сыграет против Неймара, а „Реал“ против ПСЖ»

вчера, 17:17
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не разделяет ожидания тех, кто видит в противостоянии «сливочных» и ПСЖ лишь дуэль главных звезд команд Криштиану Роналду и Неймара:

«Мы говорим о двух великолепных игроках, но завтра не Роналду сыграет против Неймара, а „Реал“ против ПСЖ.

Можно говорить о том, что Криштиану всегда демонстрировал удивительный футбол и выиграл пять „Золотых мячей“, но всем заметен и талант Неймара. Он прекрасный футболист, но мы не хотим видеть дуэль между бразильцем и португальцем, мы хотим видеть сражение „Реала“ и ПСЖ».

Первый матч команд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля в 22:45 по московскому времени.

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Все комментарии
No problem
No problem
вчера в 19:19
Бывало и в Баварии нашим обещали "АД",итог мы все помним.
ПСЖ-это мешок набитый шейховским дермом.
Реал должен разнести их епаннной матери+!!!
Василий Васильев
Василий Васильев
вчера в 19:14
Всё не правильно. Алжирский физрук сказал- кристинка роналдовна завтра будет рьяно симулировать и выпрашивать пенальти, потому что по чесному мы ни один матч мы не выиграем.
shur
shur
вчера в 19:01
...у Рона большой плюс,опыт и возраст,если он этим воспользуется и реализует свои моменты,а тем временем Неймар постоянно будет играть на публику (игра ведь будет как никак в Испании) то всё будет очень замечательно складываться!!!
la-respect0
la-respect0
вчера в 18:43
Сравнивать Неймара в расцвете сил и, уже почти завершившего карьеру как проф. игрока Роналду как минимум глупо)).Дай Бог КриРо удачно выставить ногу в штрафной противника,дабы мяч угодил в сетку ворот)).Ну а Ней покуражиться над защитой Реала)
mntr13
mntr13
вчера в 17:46
Капец псж
FERIS
FERIS
вчера в 17:42
Я больше всего переживаю о том,как завтра сыграет слабая защита сливочных.
Saang
Saang
вчера в 17:33
Разнесите их нахрен к чертовой бабушке!
Sam Samych
Sam Samych
вчера в 17:30
Мне показалось на заголовке что роналду завтра не сыграет с псж а неймар против реала. Думал опять травма
NOVA
NOVA
вчера в 17:20
ну так вперед к победе!!! удачи!!!
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