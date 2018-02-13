Зидан: «Завтра не Роналду сыграет против Неймара, а „Реал“ против ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не разделяет ожидания тех, кто видит в противостоянии «сливочных» и ПСЖ лишь дуэль главных звезд команд Криштиану Роналду и Неймара:

«Мы говорим о двух великолепных игроках, но завтра не Роналду сыграет против Неймара, а „Реал“ против ПСЖ.

Можно говорить о том, что Криштиану всегда демонстрировал удивительный футбол и выиграл пять „Золотых мячей“, но всем заметен и талант Неймара. Он прекрасный футболист, но мы не хотим видеть дуэль между бразильцем и португальцем, мы хотим видеть сражение „Реала“ и ПСЖ».

Первый матч команд в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 14 февраля в 22:45 по московскому времени.

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