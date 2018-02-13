Марсело: «В первом матче с ПСЖ ничего не решится»

Защитник «Реала» Марсело поделился ожиданиями от предстоящего матча с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас максимальный настрой на этот матч. Мы знаем значение побед в таких играх - это нас очень мотивирует. Я выиграл с „Реалом“ очень многое, но хочу большего - каждый день. Это поможет нам биться, чтобы защитить титул.

Нам не нужно ничего доказывать. Будет отличная игра. Босс нам очень помогает - он прекрасный тренер. Сейчас мы показываем не те результаты, что хотелось бы, но он очень многое сделал для команды. Он работает над тем, чтобы вернуть нас на прежние позиции. Мы верим в него и в его работу.

Мы не зацикливаемся на Неймаре. Он великолепный игрок, но у ПСЖ вся команда такая. Мы думаем о всей команде вместе.

Будет тяжелый матч, первый в плей-офф. У ПСЖ три великолепных нападающих, но мы смотрим на всю картину. Всегда здорово играть на „Бернабеу“, мы хотим чувствовать поддержку болельщиков. Они очень важны для нас.

Думаю, это будет открытый матч - обе команды любят атаковать. Но завтра еще ничего не решится. Посмотрим, как пойдет в первой игре, а потом будем думать о второй. Мы привыкли к давлению в таких поединках. Я здесь уже 11 лет - это нормальное явление. Мы должны сохранять спокойствие и проявить сильную психологию. Мы хотим хорошо сделать свою работу», - сказал Марсело.