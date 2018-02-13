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Марсело: «В первом матче с ПСЖ ничего не решится»

вчера, 17:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

Защитник «Реала» Марсело поделился ожиданиями от предстоящего матча с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас максимальный настрой на этот матч. Мы знаем значение побед в таких играх - это нас очень мотивирует. Я выиграл с „Реалом“ очень многое, но хочу большего - каждый день. Это поможет нам биться, чтобы защитить титул.

Нам не нужно ничего доказывать. Будет отличная игра. Босс нам очень помогает - он прекрасный тренер. Сейчас мы показываем не те результаты, что хотелось бы, но он очень многое сделал для команды. Он работает над тем, чтобы вернуть нас на прежние позиции. Мы верим в него и в его работу.

Мы не зацикливаемся на Неймаре. Он великолепный игрок, но у ПСЖ вся команда такая. Мы думаем о всей команде вместе.

Будет тяжелый матч, первый в плей-офф. У ПСЖ три великолепных нападающих, но мы смотрим на всю картину. Всегда здорово играть на „Бернабеу“, мы хотим чувствовать поддержку болельщиков. Они очень важны для нас.

Думаю, это будет открытый матч - обе команды любят атаковать. Но завтра еще ничего не решится. Посмотрим, как пойдет в первой игре, а потом будем думать о второй. Мы привыкли к давлению в таких поединках. Я здесь уже 11 лет - это нормальное явление. Мы должны сохранять спокойствие и проявить сильную психологию. Мы хотим хорошо сделать свою работу», - сказал Марсело.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 19:18
Каземиро нужно прямо перед Рамосом ставить.Пусть пресекает атаки ПСЖ,в самом их зародыше!
No problem
No problem ответил shur
вчера в 19:14
shur:
...боюсь что особо то Марсело вперёд и не полезет,если только Рамос разрешит,не до хорошего!!!
..по другому никак бро),он ведь бразил..у них это в крови...
такими были Карлос..Кафу..и жтот туда ж).
Без Марса в атаке будет минус,как и без него в защите...ну а к3...гемора без пукана не бывает.
Риск бро.Кто не рискует тот не жрет икру).
No problem
No problem
вчера в 19:09
11 лет Карл!),стольких игроков и тренеров повидал этот бразил!).
Никогда не забудем его гол Матрасу,и то как он с мужскими слезами целовал великий герб Реал Мадрид!
Вперед кучерявый ты наш,вперед топить Париж!!!
shur
shur
вчера в 19:08
...боюсь что особо то Марсело вперёд и не полезет,если только Рамос разрешит,не до хорошего!!!
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:04
будем смотреть
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