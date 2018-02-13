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Танцюра: «„Анжи“ учитывал пожелания РФС по трансферам»

вчера, 17:43

Спортивный директор «Анжи» Александр Танцюра рассказал про трансферную кампанию махачкалинского клуба этой зимой. 

«В это окно мы завершим работу на этом трансфере Будковского, может, только подпишем еще одного молодого россиянина. Перед тем, как укомплектовывать команду подобным образом, мы учитывали пожелания РФС о том, что это должны быть игроки национальных сборных, все новички являются либо действующими игроками сборных, либо заиграны за них. Естественно, если приезжает иностранец, он должен быть сильнее российского футболиста. К счастью, между россиянами и иностранцами в команде у нас равный баланс».

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вчера в 21:56
Вперёд Анжи,к победе!
NAZAR 007
NAZAR 007
вчера в 17:46
Ну и нормалек. Вполне бюджетно уложились. Аккурат.
Удачи Скрипачу и Анжи ! Ждем добротной игры и побед !
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