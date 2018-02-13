Зидан: «Не считаю встречу с ПСЖ финалом. Просто матч Лиги чемпионов»

Для многих самой громкой вывеской плей-офф раунда Лиги чемпионов стала встреча «Реала» и ПСЖ. При этом наставник испанского клуба Зинедин Зидан не считает поединок особо примечательным:

«Для меня важны все игры, а будущее пока не заботит. Не считаю эту встречу финалом. Просто матч Лиги чемпионов. Впереди две игры, надо выйти на поле и хорошо сыграть. Об остальном я не слишком тревожусь.

Мы не испытываем давления, напротив — рады выступить в этих матчах. Будет ли испытывать давление ПСЖ? Лучше спросите у них».

Заявка «Реала» на поединок с парижанами уже известна.