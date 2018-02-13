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Зидан: «Не считаю встречу с ПСЖ финалом. Просто матч Лиги чемпионов»

вчера, 17:43
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен22:45 Не начался

Для многих самой громкой вывеской плей-офф раунда Лиги чемпионов стала встреча «Реала» и ПСЖ. При этом наставник испанского клуба Зинедин Зидан не считает поединок особо примечательным:

«Для меня важны все игры, а будущее пока не заботит. Не считаю эту встречу финалом. Просто матч Лиги чемпионов. Впереди две игры, надо выйти на поле и хорошо сыграть. Об остальном я не слишком тревожусь.

Мы не испытываем давления, напротив — рады выступить в этих матчах. Будет ли испытывать давление ПСЖ? Лучше спросите у них».

Заявка «Реала» на поединок с парижанами уже известна.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 19:10
...там за горизонтом маячет грозная тень Ман Сити,однако...но это всё в будущем!!!
No problem
No problem
вчера в 19:04
Просто игра...от которого зависит весь этот Gребанный сезон.
Надо идти на штурм!
Сил и мощи состава позволяют!
Hala MADRID!!!,I na da mas!!!
shur
shur
вчера в 18:55
... вот бы понять что происходить с Реалом,хорошо что первая игра дома,перестали бороться за первое место в чемпионате,ну не из за ЛЧ,это смешно,если что то пойдёт не так,в гостях будет гораздо сложнее,главное конечно начало,хорошее начало в своём фирменном атакующем стиле и давление с отбором на чужой половине по ходу встречи! Как никогда не уверен в результате,а вспомнишь историю,ведь это Реал,а он плохо играть просто по статусу не должен,удачи ребятам и голов побольше!!!
cevin cigan
cevin cigan ответил Kerri
вчера в 18:48
Kerri:
С такой игрой Реалу нужно очень постараться.
ПСЖ играющая команда,а Реалу всегда даются игры в открытый футбол. Если оборона не не подкачает,то Реал добьётся положительного результата.
Kerri
Kerri
вчера в 18:41
С такой игрой Реалу нужно очень постараться.
Dream game
Dream game
вчера в 18:22
Просто матч ЛЧ от которого зависит попрет ли Перес Зидана или нет
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 18:09
Это не просто матч Лиги чемпионов, а момент истины для Зидана и Эмери.
Saang
Saang
вчера в 18:08
Это не просто игра. Это игра великого клуба с огромными традициями против позорнейшего из мешков, без принципов и хотя бы какого-то понятия о спортивной чести. Поэтому даже барсоглоры, даже болелы АПЛ, даже наши парни - только за Реал, только за победу!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 18:02
Учитывая как вы играете в послнднее время вам чтобы победить ПСЖ надо настраиватся на матч как на финал ЛЧ...
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