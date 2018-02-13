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«Несите вату и бинты, Джика делает финты» - Джикия поправляется

вчера, 18:28

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, травмировавший колено в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ», уже вовсю работает с мячом. Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видеозапись, где видно, как футболист тренируется. Сопровождающая надпись гласит «Несите вату и бинты, Джика делает финты».

6 февраля Джикия сообщил, что уже передвигается без костылей и тренируется по семь часов в день.

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Все комментарии
RDeanW
RDeanW ответил Палыч82
вчера в 22:29
Палыч82:
И где он именно про Гинера сказал? Джикии выздоровления, хотя похоже на аферу в связи с историей с твиттерными "шоколадками". Уж больно быстро больной воспрял
потому что его спросили про время, проведенное в цска) будь уверен, что это именно про гинера) первоисточник, но на португальском. если загуглишь, то и видео найдешь:

Vagner Love saiu do Palmeiras em 2004 para jogar no CSKA Moscou, da Rússia. Lá, o atacante jogou até 2011 e teve uma segunda passagem em 2013. Durante o 'Resenha ESPN' deste domingo, as gargalhadas tomaram conta do programa quando Alex perguntou se Love dava muito beijo na boca nos outros homens. O atacante se esquivou, mas lembrou que uma vez o presidente do clube russo, Evgeni Giner, foi lhe cumprimentar com beijo na boca: 'Deixa eu continuar sendo mal educado. Beijo na boca não!', lembrou. Silas ainda tirou sarro de Emerson Sheik ao perguntar se o jogador do Flamengo também atuou no país. Confira!
Палыч82
Палыч82 ответил RDeanW
вчера в 22:25
RDeanW:
Гинер целует футболистов ЦСКА в губы Такое заявление Вагнер Лав сделал во время развлекательного шоу на ESPN. "Часто ли я целовал в губы мужчин при встрече? Да, такое есть. Вот, например, президент клуба. Когда идет тебя приветствовать, целует в губы
И где он именно про Гинера сказал?
Джикии выздоровления, хотя похоже на аферу в связи с историей с твиттерными "шоколадками". Уж больно быстро больной воспрял
Miaf
Miaf
вчера в 21:52
Поскорее становиться в строй, очень нужен лучший защитник нашей команды.
cska.78
cska.78
вчера в 21:33
Поправляйся!
BP
BP
вчера в 21:13
отлично.
cpartak60
cpartak60
вчера в 20:27
здоровья и скорого возвращения в строй!
112910415
112910415
вчера в 20:04
хорошо, весело!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил RDeanW
вчера в 19:34
RDeanW:
Гинер целует футболистов ЦСКА в губы Такое заявление Вагнер Лав сделал во время развлекательного шоу на ESPN. "Часто ли я целовал в губы мужчин при встрече? Да, такое есть. Вот, например, президент клуба. Когда идет тебя приветствовать, целует в губы
И ,мысленно,вставляет не существующий палец в очко и закатывает при этом свои еврейские глазки и томно стонет !!! Нет , всё-таки классный у коней хозяин !!! ))))))
kust07
kust07
вчера в 19:26
Жорик давай выздоравливай
Алексей Буренин
Алексей Буренин
вчера в 19:16
как же он хочет на чемпионат мира попасть.
Кирилыч
Кирилыч
вчера в 19:09
просто-скорейшего выздоровления. ждем. нужен!
Эллочка
Эллочка
вчера в 18:58
несите лаваш и аджику пьет коньяк и ест сациви джика
orech
orech
вчера в 18:48
Ждем. Джикии сил и здоровья!
RussianHorse
RussianHorse ответил zenitforfun
вчера в 18:44
zenitforfun:
как бы не разорвал опять с такими финтами
Заштопают опять, привыкать им что-ли?)
RDeanW
RDeanW
вчера в 18:43
Гинер целует футболистов ЦСКА в губы

Такое заявление Вагнер Лав сделал во время развлекательного шоу на ESPN. "Часто ли я целовал в губы мужчин при встрече? Да, такое есть. Вот, например, президент клуба. Когда идет тебя приветствовать, целует в губы
zenitforfun
zenitforfun
вчера в 18:42
как бы не разорвал опять с такими финтами
RussianHorse
RussianHorse
вчера в 18:37
    spartak never die
    spartak never die
    вчера в 18:36
    Молодца!Здоровья!
    Serg3.12
    Serg3.12
    вчера в 18:33
    Хорошая весть!
    FILL3286
    FILL3286
    вчера в 18:30
    Здоровья и скорейшего восстановления лучшего защитника страны!
    Ждем на мире)!
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