«Несите вату и бинты, Джика делает финты» - Джикия поправляется

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, травмировавший колено в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ», уже вовсю работает с мячом. Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видеозапись, где видно, как футболист тренируется. Сопровождающая надпись гласит «Несите вату и бинты, Джика делает финты».
6 февраля Джикия сообщил, что уже передвигается без костылей и тренируется по семь часов в день.
🙃 «Miss me?»— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 13 февраля 2018 г.
Георгий Джикия передаёт всем привет 🔴⚪️✌️#Спартак #ВпередСпартак #Spartak pic.twitter.com/fW7rKgKXMX
Ждем на мире)!
Ждем на мире)!
Такое заявление Вагнер Лав сделал во время развлекательного шоу на ESPN. "Часто ли я целовал в губы мужчин при встрече? Да, такое есть. Вот, например, президент клуба. Когда идет тебя приветствовать, целует в губы
Такое заявление Вагнер Лав сделал во время развлекательного шоу на ESPN. "Часто ли я целовал в губы мужчин при встрече? Да, такое есть. Вот, например, президент клуба. Когда идет тебя приветствовать, целует в губы