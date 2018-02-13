«Несите вату и бинты, Джика делает финты» - Джикия поправляется

Защитник «Спартака» Георгий Джикия, травмировавший колено в товарищеском матче против «Шанхай СИПГ», уже вовсю работает с мячом. Пресс-служба «красно-белых» опубликовала видеозапись, где видно, как футболист тренируется. Сопровождающая надпись гласит «Несите вату и бинты, Джика делает финты».

6 февраля Джикия сообщил, что уже передвигается без костылей и тренируется по семь часов в день.