ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» в черной экипировке

Все ближе начало матча 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА. Московский коллектив выступит в Белграде в черной форме.
Раздевалка готова! Сегодня играем в чёрном #ЦрвенаЗвездаЦСКА pic.twitter.com/5i9gFx6Z7m— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 13 февраля 2018 г.
Сообщалось, что матч «Црвена Звезда» - ЦСКА пройдет при повышенных мерах безопасности.
Вперёд к победе ЦСКА.
Вперёд к победе ЦСКА.
Соккер, предлагаю выделить отдельную страницу для "круглосуточных радикалов".
Пусть на ней и упражняются в "остроумии" озабоченные кони, люди, свиньи, бакланы и другие производственные мощности.
Соккер, предлагаю выделить отдельную страницу для "круглосуточных радикалов".
Пусть на ней и упражняются в "остроумии" озабоченные кони, люди, свиньи, бакланы и другие производственные мощности.
Доволен?)00
Доволен?)00