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ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» в черной экипировке

вчера, 18:33
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Все ближе начало матча 1/16 финала Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и ЦСКА. Московский коллектив выступит в Белграде в черной форме. 

Сообщалось, что матч «Црвена Звезда» - ЦСКА пройдет при повышенных мерах безопасности.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил drug01
вчера в 20:53
drug01:
Черная форма 13 число......
Форма СИНЯЯ.
drug01
drug01
вчера в 20:33
Черная форма 13 число......
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:58
Не важен цвет, важна победа.
Вперёд к победе ЦСКА.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Гойло и Каккоев
вчера в 19:41
Гойло и Каккоев:
То есть россияне Дзагойты и Хосонов - славяне?
А Хасонов в составе какой команды? Твоей?
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев ответил Ваня лучший
вчера в 19:40
Ваня лучший:
Я назвал 6 россиян в составе ЦСКА. Если ты учился грамоте в школе, то славяне - это русские, украинцы, болгары, поляки, чехи, словаки. сербы, черногроцы и еще многие. Этнос славян в Европе распространен, в отличие от других континентов. Поскольку судя по всему ты антрополог по профессии, то я думаю, что диалог о хромосомах лучше перенести в другое место Кстати тему славян не я поднял. Это первое. Второе покажи мне где я поднимал вопрос о "чистокровности" Это больной вопрос для хряков.
То есть россияне Дзагойты и Хосонов - славяне?
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Гойло и Каккоев
вчера в 19:33
Гойло и Каккоев:
А как ты определил чистокровность? У тебя на руках анализ гаплогрупп Y-хромосомы всех игроков ЦСКА?
Я назвал 6 россиян в составе ЦСКА. Если ты учился грамоте в школе, то славяне - это русские, украинцы, болгары, поляки, чехи, словаки. сербы, черногроцы и еще многие. Этнос славян в Европе распространен, в отличие от других континентов. Поскольку судя по всему ты антрополог по профессии, то я думаю, что диалог о хромосомах лучше перенести в другое место Кстати тему славян не я поднял. Это первое. Второе покажи мне где я поднимал вопрос о "чистокровности" Это больной вопрос для хряков.
Adolf33
Adolf33
вчера в 19:32
А как Муссу мерины увидят? Славного наемника приняли в ряды РККА!
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев ответил Ваня лучший
вчера в 19:27
Ваня лучший:
Там в ЦЗ есть славяне, но они в основном не совсем светлые и даже не бледнолицые. В ЦСКА 6 чистокровных славян. А какое это отношение имеет к футболу?
А как ты определил чистокровность? У тебя на руках анализ гаплогрупп Y-хромосомы всех игроков ЦСКА?
ermak6848
ermak6848 ответил Остапчук 67
вчера в 19:26
Остапчук 67:
Не самый удачный цвет для ЦСКА.
раз траур по погибшим в авиакатастрофе то пусть будет такая форма без намёка на поражение...
cska.78
cska.78 ответил mangoх12
вчера в 19:26
mangoх12:
не просто спортач а киевский спортач
Прямо как Федун :)
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:15
Хоть на пару дней прекратите обмен "любезностями".
Соккер, предлагаю выделить отдельную страницу для "круглосуточных радикалов".
Пусть на ней и упражняются в "остроумии" озабоченные кони, люди, свиньи, бакланы и другие производственные мощности.
mangoх12
mangoх12 ответил Эллочка
вчера в 19:07
Эллочка:
это спортач
не просто спортач а киевский спортач
Ваня лучший
Ваня лучший ответил An Jo
вчера в 19:05
An Jo:
У сербов славян больше, чем в вашем ЦСКА. Победы славянам!
Там в ЦЗ есть славяне, но они в основном не совсем светлые и даже не бледнолицые. В ЦСКА 6 чистокровных славян. А какое это отношение имеет к футболу?
mangoх12
mangoх12 ответил RussianHorse
вчера в 19:05
RussianHorse:
Приготовился по горбу сегодня от кур получить?)
порежем их на полоски
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:59
Не самый удачный цвет для ЦСКА.
RussianHorse
RussianHorse ответил An Jo
вчера в 18:58
An Jo:
У сербов славян больше, чем в вашем ЦСКА. Победы славянам!
Приготовился по горбу сегодня от кур получить?)
An Jo
An Jo ответил RussianHorse
вчера в 18:56
RussianHorse:
ЦСКА оделся в черное, потому что приехал на похороны свиносербов. Доволен?)00
У сербов славян больше, чем в вашем ЦСКА. Победы славянам!
RDeanW
RDeanW ответил RussianHorse
вчера в 18:52
RussianHorse:
ЦСКА оделся в черное, потому что приехал на похороны свиносербов. Доволен?)00
)00
kastites
kastites
вчера в 18:51
Странное решение
RussianHorse
RussianHorse ответил RDeanW
вчера в 18:48
RDeanW:
помню, кони умные шуточки про "траур" отпускали, когда спартак в черном играл. почему сейчас не пишут?)
ЦСКА оделся в черное, потому что приехал на похороны свиносербов.
Доволен?)00
RDeanW
RDeanW
вчера в 18:46
помню, кони умные шуточки про "траур" отпускали, когда спартак в черном играл. почему сейчас не пишут?)
Faustello
Faustello
вчера в 18:46
Давайте поняхи, порвите Звезду поросячью!
mntr13
mntr13
вчера в 18:45
Удачи
RussianHorse
RussianHorse ответил Ваня лучший
вчера в 18:40
Ваня лучший:
На большее у жителей культурной столицы интеллекта не хватает?
Давно киев стал культурной столицей?
Эллочка
Эллочка ответил Ваня лучший
вчера в 18:39
Ваня лучший:
На большее у жителей культурной столицы интеллекта не хватает?
это спортач
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Гойло и Каккоев
вчера в 18:38
Гойло и Каккоев:
ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» в черной экипировке и в масках Зорро
На большее у жителей культурной столицы интеллекта не хватает?
Гойло и Каккоев
Гойло и Каккоев
вчера в 18:36
ЦСКА сыграет с «Црвеной Звездой» в черной экипировке и в масках Зорро
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