Коста: «Никто не хочет проигрывать два финала ЛЧ. „Ювентус“ заслужил победу»

В 2015 и 2017 годах «Ювентус» останавливался в шаге от победы в Лиге чемпионов. В преддверии встречи 1/8 финала турнира этого сезона между «бьянконери» и «Тоттенхэмом» полузащитник туринцев Дуглас Коста поделился амбициями команды:
«Никто не хочет проигрывать два финала. „Ювентус“ заслужил победу в Лиге чемпионов. Вот почему мы отдадим все и будем сражаться с максимальной самоотдачей.
Думаю, что любой великий клуб мечтает выиграть Лигу чемпионов, и мы — не исключение. „Ювентус“ много работает каждый день, чтобы одержать победу в каждом соревновании, где мы участвуем.
Победа в Лиге чемпионов станет воплощением мечты, которую я вынашивал с самого первого дня своей карьеры».
Обидно за поражение от Борусии Дортмунд и Милана, в тех финалах реально заслуживали.
Поражение от Барселоны в 2015 на совести судей, хоть каталашки и лучше играли, но пенку на Погба судейка зажал, про гол от Миятовича с офсайда в матче с Реалом в финале 1998 вообще молчу. Это был полный судейский беспредел.
Фактически лишь последний финал мы с треском продули Реалу.
Обидно за поражение от Борусии Дортмунд и Милана, в тех финалах реально заслуживали.
Поражение от Барселоны в 2015 на совести судей, хоть каталашки и лучше играли, но пенку на Погба судейка зажал, про гол от Миятовича с офсайда в матче с Реалом в финале 1998 вообще молчу. Это был полный судейский беспредел.
Фактически лишь последний финал мы с треском продули Реалу.