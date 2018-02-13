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Коста: «Никто не хочет проигрывать два финала ЛЧ. „Ювентус“ заслужил победу»

вчера, 19:37
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В 2015 и 2017 годах «Ювентус» останавливался в шаге от победы в Лиге чемпионов. В преддверии встречи 1/8 финала турнира этого сезона между «бьянконери» и «Тоттенхэмом» полузащитник туринцев Дуглас Коста поделился амбициями команды:

«Никто не хочет проигрывать два финала. „Ювентус“ заслужил победу в Лиге чемпионов. Вот почему мы отдадим все и будем сражаться с максимальной самоотдачей.

Думаю, что любой великий клуб мечтает выиграть Лигу чемпионов, и мы — не исключение. „Ювентус“ много работает каждый день, чтобы одержать победу в каждом соревновании, где мы участвуем.

Победа в Лиге чемпионов станет воплощением мечты, которую я вынашивал с самого первого дня своей карьеры».

Пришпорить синьору. «Ювентус» vs «Тоттенхэм»

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Все комментарии
Ислам Керимов
Ислам Керимов
вчера в 21:18
Так проигранные финалы это главная ваша гордость!Только гоббы хвастаются,что проиграли 5 финалов)
Атлетико Мадрид
Атлетико Мадрид
вчера в 20:42
Мы тоже проиграли 2 финала но один финал с помощи судьи!
Великий Князь
Великий Князь ответил juvenale
вчера в 20:38
juvenale:
да давно уже заслужили, но слили 5 подряд
Почему слили?
Обидно за поражение от Борусии Дортмунд и Милана, в тех финалах реально заслуживали.
Поражение от Барселоны в 2015 на совести судей, хоть каталашки и лучше играли, но пенку на Погба судейка зажал, про гол от Миятовича с офсайда в матче с Реалом в финале 1998 вообще молчу. Это был полный судейский беспредел.
Фактически лишь последний финал мы с треском продули Реалу.
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 20:33
Тут не то что Ювентус,тут больше Буфон заслужил,незнаю каковы их шансы,но надеюсь Буфон поднимет кубок над головой...
Сантус
Сантус
вчера в 19:48
Коста не рано о финале начал говорить?Вы Шпор для начала пройдите...)
juvenale
juvenale
вчера в 19:40
да давно уже заслужили, но слили 5 подряд
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