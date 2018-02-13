Коста: «Никто не хочет проигрывать два финала ЛЧ. „Ювентус“ заслужил победу»

В 2015 и 2017 годах «Ювентус» останавливался в шаге от победы в Лиге чемпионов. В преддверии встречи 1/8 финала турнира этого сезона между «бьянконери» и «Тоттенхэмом» полузащитник туринцев Дуглас Коста поделился амбициями команды:

«Никто не хочет проигрывать два финала. „Ювентус“ заслужил победу в Лиге чемпионов. Вот почему мы отдадим все и будем сражаться с максимальной самоотдачей.

Думаю, что любой великий клуб мечтает выиграть Лигу чемпионов, и мы — не исключение. „Ювентус“ много работает каждый день, чтобы одержать победу в каждом соревновании, где мы участвуем.

Победа в Лиге чемпионов станет воплощением мечты, которую я вынашивал с самого первого дня своей карьеры».

Пришпорить синьору. «Ювентус» vs «Тоттенхэм»