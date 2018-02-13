Тотти: «Сейчас бы я стоил 200 миллионов евро»

Легендарный итальянец Франческо Тотти оценил себя по нынешним меркам в 200 миллионов евро.

«Я рад, что провел всю свою карьеру в „Роме“. Я ни о чем не жалею. Я прекрасно понимал, что мне будет сложно выиграть „Золотой мяч“ в „Роме“, но я никуда не хотел уходить. Сколько бы я стоил при нынешних ценах? 200 миллионов евро», - сказал Тотти.

Ранее Тотти заявил, что пока не думает о тренерской карьере.