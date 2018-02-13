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Тотти: «Сейчас бы я стоил 200 миллионов евро»

вчера, 20:37

Легендарный итальянец Франческо Тотти оценил себя по нынешним меркам в 200 миллионов евро.

«Я рад, что провел всю свою карьеру в „Роме“. Я ни о чем не жалею. Я прекрасно понимал, что мне будет сложно выиграть „Золотой мяч“ в „Роме“, но я никуда не хотел уходить. Сколько бы  я стоил при нынешних ценах? 200 миллионов евро», - сказал Тотти.

Ранее Тотти заявил, что пока не думает о тренерской карьере.

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Все комментарии
Estiva
Estiva
вчера в 22:40
в лучшие годы - вполне возможно!
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:26
ума так и не прибавилось...
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 22:05
просто инфляция
grafff
grafff
вчера в 21:38
Сильно он высоко себя ценит!!! 50 максимум
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
вчера в 21:25
Имеется в виду, Тотти на пике
cannongun
cannongun
вчера в 21:24
330, бери выше Император все таки
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:05
Тотти нужно привыкнуть к мысли, что карьера закончилась.
mntr13
mntr13
вчера в 21:05
200 мало
juvenale
juvenale
вчера в 21:04
А сколько тогда бы стоил Дель Пьеро?
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:02
Если бы оценивали в верности клубу, то может и 200, но по уровню он не был в топе.
Великий Князь
Великий Князь ответил Klose_Miro
вчера в 20:58
Klose_Miro:
Тотти не стоил бы и 50. Обычная заурядность, которая провела всю свою карьеру в вечно втором клубе. Его слабые результаты в сборной подтверждение вышеуказанных мною слов. Тотти для Италии, как Дядюн для России
Да брось ты, если каталонский смурфик стоит 300, то Тотти стоил бы миллиард)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:57
А он оптимист!
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
вчера в 20:49
Тотти уже порядком подзабыли и он решил напомнить о себе.
Klose_Miro
Klose_Miro
вчера в 20:43
Тотти не стоил бы и 50. Обычная заурядность, которая провела всю свою карьеру в вечно втором клубе.
Его слабые результаты в сборной подтверждение вышеуказанных мною слов.
Тотти для Италии, как Дядюн для России
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