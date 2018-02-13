Почеттино: «Надо сделать все возможное, чтобы усложнить „Ювентусу“ жизнь»

Сегодня в 22:45 по московскому времени состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом». Рулевой «шпор» Маурисио Почеттино рассказал о планах своей команды на этот поединок:

«Мы будем играть смело и агрессивно, команда нацелена на победу.

Это Лига чемпионов, а мы сыграем с одной из лучших команд в мире. В составе „Ювентуса“ выступают невероятные футболисты, у них прекрасный тренер. У соперника большой опыт игры на этом уровне, так что будет непросто.

Надо сделать все возможное, чтобы усложнить им жизнь, постараемся доминировать и играть в свой футбол. Это будет яркий матч, и мы с нетерпением его ждем».

Пришпорить синьору. «Ювентус» vs «Тоттенхэм»