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Почеттино: «Надо сделать все возможное, чтобы усложнить „Ювентусу“ жизнь»

вчера, 21:26
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Сегодня в 22:45 по московскому времени состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом». Рулевой «шпор» Маурисио Почеттино рассказал о планах своей команды на этот поединок:

«Мы будем играть смело и агрессивно, команда нацелена на победу.

Это Лига чемпионов, а мы сыграем с одной из лучших команд в мире. В составе „Ювентуса“ выступают невероятные футболисты, у них прекрасный тренер. У соперника большой опыт игры на этом уровне, так что будет непросто.

Надо сделать все возможное, чтобы усложнить им жизнь, постараемся доминировать и играть в свой футбол. Это будет яркий матч, и мы с нетерпением его ждем».

Пришпорить синьору. «Ювентус» vs «Тоттенхэм»

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:34
5:0 в пользу Ювентуса! Это как минимум!
cannongun
cannongun
вчера в 21:28
обещал - сделай, роднуля
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