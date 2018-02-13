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Ганчаренко: «Есть претензии к группе атаки, много мячей потеряли»

вчера, 22:21
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко не вполне доволен итогом первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Исходя из того, как развивалась игра, есть претензии к группе атаки, много мячей потеряли на подступах к штрафной.

Понтус сыграл хорошо, хотя хотелось бы, чтобы он быстрее разгонял атаки. Что касается Кучаева - доволен игрой в обороне и атаке. Было несколько позиционных просчётов, но это естественно». 

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Все комментарии
КАМЮ
КАМЮ
вчера в 23:00
Надо было сказать, что Витиньо "ниочём" и Дзага потерялся. Слишком щедро для ЕК
cska plus
cska plus
вчера в 22:57
Кучаев один из лучших сегодняшней игре.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:53
Тренер прав, но первый блин комом не получился всё таки. Наверстаем дома, Игорь МОЛОТОК.
Кирилыч
Кирилыч
вчера в 22:43
есть претензии к тренеру не сумевшему подготовить команду к матчу. есть претензии ко всей вашей команде. второй тайм за сербами!
ПЫсЫ: молодой ваш понравился. шустрый, цепкий, настырный.
За адекватность
За адекватность
вчера в 22:42
Не хватает скамейки, игру усиливать некем, вот что плохо. Не пошла игра у Дзагоева, а на кого менять? Но с этим уже ничего не поделать. Хотя думал выпустит купленного хорвата на замену.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:41
ЦСКА пройдёт сербов. Скажите мне, кто РЕШИЛ, что мы братья с сербами? В смысле русские, не россияне. Северяне братья южным? НИКОГДА. Помочь, да. Простите, если кто обиделся.
MaxForCSKA
MaxForCSKA
вчера в 22:40
после зимнего перерыва ЦСКА всегда долго разгоняется, ничего в Москве выиграем
Аксинья
Аксинья
вчера в 22:37
Если нападающие были тактически бестолковые, то виноват в первую очередь тренер...
cska.78
cska.78
вчера в 22:36
Дзага неважно сыграл, такой привоз сделал, хорошо Игорь выручил!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:29
Можно согласится. С пасом проблемы видны невооруженным взглядом. И Фернандес , и Дзагоев.....да вся группа атаки загубили огромное количество перспективных атак. Бум надеяться , что в сыгранности прибавят.
Удачи в ответке!!!
Великолепный
Великолепный
вчера в 22:27
Прав Ганчаренко, брак в атаке присутствовал, придется списать на то, что это был всего лишь первый официальный матч в этом году!))
Готовьтесь как следует к ответной домашней игре !
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