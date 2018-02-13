Ганчаренко: «Есть претензии к группе атаки, много мячей потеряли»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко не вполне доволен итогом первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Встреча закончилась со счетом 0:0.

«Исходя из того, как развивалась игра, есть претензии к группе атаки, много мячей потеряли на подступах к штрафной.

Понтус сыграл хорошо, хотя хотелось бы, чтобы он быстрее разгонял атаки. Что касается Кучаева - доволен игрой в обороне и атаке. Было несколько позиционных просчётов, но это естественно».