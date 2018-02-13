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Ганчаренко: «Головин — наш основной игрок. Это серьезная потеря»

вчера, 23:01
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Александр Головин увидел перед собой «горчичник» во время матча 1/16 Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Теперь он не сможет помочь «армейцам» в ответной встрече. Наставник московского коллектива Виктор Ганчаренко огорчен развитием событий:

«Конечно, это для нас серьезная потеря, он является нашим основным игроком, потому что много делает на поле. Постараемся заменить. В эпизоде с желтой карточкой не нужно было делать подкат, просто надо было добежать до мяча».

Напомним, что матч завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.

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Все комментарии
Egorium
Egorium
вчера в 23:51
ЦСКА дома выиграет.
kust07
kust07
вчера в 23:51
Тяжко без Головина придется
drug01
drug01
вчера в 23:41
Дома ждем положительный результат!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 23:20
Плохо конечно, но ЦСКА силён подбором игроков центра, замену надо и можно найти.
Удачного решения этой проблемы тренеру.
Великолепный
Великолепный ответил Ваня лучший
вчера в 23:19
Ваня лучший:
Или Миланов, или Кучаев, а в защите Набабкин. Втрой вариант более реален.
Посмотрим, что решит Ганчаренко.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Великолепный
вчера в 23:12
Великолепный:
Головин это потеря, придется Ганчаренко поломать голову кем его заменить!
Или Миланов, или Кучаев, а в защите Набабкин. Втрой вариант более реален.
Великолепный
Великолепный
вчера в 23:06
Головин это потеря, придется Ганчаренко поломать голову кем его заменить!
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