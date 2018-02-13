Ганчаренко: «Головин — наш основной игрок. Это серьезная потеря»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин увидел перед собой «горчичник» во время матча 1/16 Лиги Европы с «Црвеной Звездой». Теперь он не сможет помочь «армейцам» в ответной встрече. Наставник московского коллектива Виктор Ганчаренко огорчен развитием событий:

«Конечно, это для нас серьезная потеря, он является нашим основным игроком, потому что много делает на поле. Постараемся заменить. В эпизоде с желтой карточкой не нужно было делать подкат, просто надо было добежать до мяча».

Напомним, что матч завершился со счетом 0:0. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.