  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Германия. Третья лига
  • Копа Судамерикана
  • Мексика. Лига МХ
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига чемпионов 2017/2018, 1/8 финала1X2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет2.43.62.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет3.153.42.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Зета (Голубовци)Зета---

Наставник «Црвены Звезды»: «У ЦСКА одна из самых серьезных защит в Европе»

вчера, 23:51
Црвена ЗвездаЛоготип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)0 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милойевич подвел итоги встречи 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА, которая завершилась нулевой ничьей:

«Я все еще считаю, что ЦСКА - фаворит, а мы провели качественную игру. У ЦСКА одна из самых серьезных защит в Европе, а вратарь Игорь Акинфеев сегодня показал высший класс. Риторический вопрос, как изменились шансы нашей команды пройти дальше, мне не хотелось бы об этом говорить. Но мы сегодня показали, что можем играть с любым соперником и никого не боимся.

Я доволен игрой в большей части, у обеих команд была пауза, а между официальными и товарищескими матчами большая разница. Мы увидели ЦСКА таким, каким и ожидали, с тремя защитниками. Единственное, Вернблум был поставлен в защиту, а также в команде появился Муса. Мы знали, что будет нелегкая игра, но это только „первый тайм“ из двух, впереди еще матч в Москве.

Головин - способный и хороший игрок, но помимо него в ЦСКА есть и другие качественные футболисты, которые могут его заменить».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Аллегри: «У „Ювентуса“ есть всё необходимое для выхода в четвертьфинал»
Сегодня, 01:46 3
Кейн: «Мой гол вернул нас в игру»
Сегодня, 01:35 1
Компани: «Счёт 3:2 или 2:2 в ответной игре не придаст „Сити“ хорошего настроения»
Сегодня, 01:19 0
Бернардески: «Жаль, что матч закончился ничьей, ведь „Ювентус“ заслужил победу»
Сегодня, 00:56 9
Роналду попросил фанатов «Реала» проявить «безоговорочную поддержку»
Сегодня, 00:15 9
Вратарь «Црвены Звезды»: «Постараемся забить ЦСКА в ответной игре»
Сегодня, 00:10 5
Обсудить
Все комментарии
Навзир
Навзир
сегодня в 01:45
Он что, с березы рухнул.)))))
vinyardrip
vinyardrip ответил dimarik_86
сегодня в 00:23
dimarik_86:
Троллит коней,надо было ещё про вратаря добавить)
Ну блин, если ток про селихова)) 7 то раз мало кто на 63 за матч оказывался))
dimarik_86
dimarik_86
сегодня в 00:10
Троллит коней,надо было ещё про вратаря добавить)
RDeanW
RDeanW
вчера в 23:53
согласен. васин и вернблум - что может быть сильнее этой связки в центре обороны?))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100