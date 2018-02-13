Наставник «Црвены Звезды»: «У ЦСКА одна из самых серьезных защит в Европе»

Главный тренер «Црвены Звезды» Владан Милойевич подвел итоги встречи 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА, которая завершилась нулевой ничьей:

«Я все еще считаю, что ЦСКА - фаворит, а мы провели качественную игру. У ЦСКА одна из самых серьезных защит в Европе, а вратарь Игорь Акинфеев сегодня показал высший класс. Риторический вопрос, как изменились шансы нашей команды пройти дальше, мне не хотелось бы об этом говорить. Но мы сегодня показали, что можем играть с любым соперником и никого не боимся.

Я доволен игрой в большей части, у обеих команд была пауза, а между официальными и товарищескими матчами большая разница. Мы увидели ЦСКА таким, каким и ожидали, с тремя защитниками. Единственное, Вернблум был поставлен в защиту, а также в команде появился Муса. Мы знали, что будет нелегкая игра, но это только „первый тайм“ из двух, впереди еще матч в Москве.

Головин - способный и хороший игрок, но помимо него в ЦСКА есть и другие качественные футболисты, которые могут его заменить».