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Тренер «Порту»: «Мы уверены, что нам по силам пройти „Ливерпуль“»

вчера, 23:59
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль22:45 Не начался

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы знаем, что нам противостоит отличная команда, но каждую неделю я вижу, что „Порту“ тоже находится на топ-уровне. Встречаются две команды с большой историей, и обе уверены, что им по силам пройти дальше. У „Ливерпуля“ второе по силе нападение в Премьер-Лиге. Кроме того, это достаточно стабильная команда. Конечно, у наших соперников, как и у любых других, есть свои слабые места, и мы будем пытаться их использовать. У нас есть стратегия, и мы постараемся сохранить верность своему стилю», - сказал Консейсау.

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