Бернардески: «Жаль, что матч закончился ничьей, ведь „Ювентус“ заслужил победу»

«Ювентус» упустил победу над «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий «бьянконери» Федерико Бернардески делится эмоциями после встречи:

«Ощущать давление на таком уровне нормально, но мы играли с полной самоотдачей и правильным подходом.

Жаль, что матч закончился со счетом 2:2, ведь мы заслужили победу. Впрочем, перед ответным поединком мы чувствуем себя уверенно».