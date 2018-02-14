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Бернардески: «Жаль, что матч закончился ничьей, ведь „Ювентус“ заслужил победу»

сегодня, 00:56
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Ювентус» упустил победу над «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий «бьянконери» Федерико Бернардески делится эмоциями после встречи:

«Ощущать давление на таком уровне нормально, но мы играли с полной самоотдачей и правильным подходом.

Жаль, что матч закончился со счетом 2:2, ведь мы заслужили победу. Впрочем, перед ответным поединком мы чувствуем себя уверенно».

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Все комментарии
Grande Torino
Grande Torino
сегодня в 01:47
Ну что ты несешь Бернардески.
Герцог Гогa
Герцог Гогa
сегодня в 01:45
Мои благородные предки из династии Гога фон Сибиу скармливали евреев и украинцев своим гончим собакам! Несмываемым позором будет не пройти такую перхоть!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 01:38
ну если бы не прижались к воротам к середине первого и второго тайма победили бы а так, пригласили тоттенхем поатаковать, вынимайте. не заслужили. 2-2 именно тот счет который заслужили обе команды.
juvenale
juvenale ответил Owl Fake
сегодня в 01:14
Owl Fake:
Что ты несёшь, ещё от игрового шока не отошёл? Вас весь матч нещадно возили, за 90 минут пробежали больше, чем против кротоне-спала-беневенто-сассуоло-вероны вместе взятых. Вам бы хорошенько отдохнуть перед ответкой, ибо пробег будет приличный.
ну так пробег только ***вроде тебя и считают и атлеты из бей-беги лиги)))а Ювентус считает моменты голевые,которых было в несколько раз больше
juvenale
juvenale
сегодня в 01:13
Игуаину скажи и Буффону)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 01:10
Если заслужил, то пройдёте.
dark_Akex
dark_Akex
сегодня в 01:08
Ну нет же.
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 01:01
Что ты несёшь, ещё от игрового шока не отошёл?
Вас весь матч нещадно возили, за 90 минут пробежали больше, чем против кротоне-спала-беневенто-сассуоло-вероны вместе взятых.

Вам бы хорошенько отдохнуть перед ответкой, ибо пробег будет приличный.
Tott_Hot
Tott_Hot
сегодня в 00:59
У парня температура поднялась. Или по инерции говорит, привык то в серии А к Беневенто и Веронам
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