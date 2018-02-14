Бернардески: «Жаль, что матч закончился ничьей, ведь „Ювентус“ заслужил победу»

«Ювентус» упустил победу над «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Нападающий «бьянконери» Федерико Бернардески делится эмоциями после встречи:
«Ощущать давление на таком уровне нормально, но мы играли с полной самоотдачей и правильным подходом.
Жаль, что матч закончился со счетом 2:2, ведь мы заслужили победу. Впрочем, перед ответным поединком мы чувствуем себя уверенно».
Вас весь матч нещадно возили, за 90 минут пробежали больше, чем против кротоне-спала-беневенто-сассуоло-вероны вместе взятых.
Вам бы хорошенько отдохнуть перед ответкой, ибо пробег будет приличный.
Вас весь матч нещадно возили, за 90 минут пробежали больше, чем против кротоне-спала-беневенто-сассуоло-вероны вместе взятых.
Вам бы хорошенько отдохнуть перед ответкой, ибо пробег будет приличный.