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Компани: «Счёт 3:2 или 2:2 в ответной игре не придаст „Сити“ хорошего настроения»

сегодня, 01:19
БазельЛоготип футбольный клуб Базель0 : 4Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился впечатлениями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Базеля» (4:0):

«Играя в пять защитников, „Базель“ был немного похож на „Челси“ в том, как пытался контратаковать. Но мы, действуя по схеме в четыре защитника, хорошо справились со своей работой в обороне.

Думаю, поле было не совсем удобным для игры, к тому же было довольно холодно. Все эти моменты вроде бы должны были усложнить нам  жизнь, но для Лиги чемпионов мы сыграли очень хорошо.

Если ответная игра на „Этихаде“ завершится со счётом 3:2 или 2:2, это не придаст нам хорошего настроения, несмотря на выход в следующий раунд. Мы показали, что были сегодня лучшей командой на поле, и только при отсутствии должной мотивации или усилий, мы не сможем повторить этот результат на домашнем стадионе».

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