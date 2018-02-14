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Аллегри: «У „Ювентуса“ есть всё необходимое для выхода в четвертьфинал»

сегодня, 01:46
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничейный результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (2:2):

«Это была хорошая игра, „Ювентус“ допустил несколько ошибок, отчасти из-за прессинга соперника.

Джиджи Буффон совершил отличный сэйв. У нас был шанс сделать счёт 3:0, но мы не реализовали пенальти. Мы знали, что нас будут ждать трудности. Теперь во второй игре всё может решить один гол, и мы попытаемся победить.

Да, это нормально, что мы испытывали трудности. После того, как мы повели 2:0, то слишком глубоко отошли назад и перестали играть в атаку, но отчасти это зависело и от того, как играл „Тоттенхэм“. Давайте не будем забывать, что это 1/8 финала Лиги чемпионов. „Тоттенхэм“ очень хорош в плане физики и техники. Но помимо момента с сэйвом Буффона, реальных шансов у них не было. Мы отдали им мяч, уйдя в защиту, и пропустили.

Жаль, что мы не одержали победу, но у нас есть всё необходимое для выхода в четвертьфинал».

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 01:52
опять 3 недели ждать(
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 01:49
Дерзайте.
Grande Torino
Grande Torino
сегодня в 01:48
У Тоттенхэма тоже!
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