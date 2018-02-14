Де Шильо: «Уверен, что мы сможем обыграть „Тоттенхэм“ на „Уэмбли“»

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо подвёл итоги первого домашнего матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2):

«Мы знали, что это будет непростая игра. „Тоттенхэм“ очень силён, особенно в полузащите и атаке. Думаю, мы допустили ошибку, когда при счёте 2:0 слишком глубоко сели в защиту, позволяя им спокойно перемещать мяч в центре поля. Это было обидно, ведь мы упустили такое хорошее преимущество, но я уверен, что мы сможем добиться победы на „Уэмбли“.

Мы знаем, что нас ждёт ещё один непростой матч, ведь мы столкнулись с серьёзным соперником, но мы должны быть уверенными в себе, особенно после того, что мы сделали сегодня в первые 10 минут матча».