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Де Шильо: «Уверен, что мы сможем обыграть „Тоттенхэм“ на „Уэмбли“»

сегодня, 02:24
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Защитник «Ювентуса» Маттиа Де Шильо подвёл итоги первого домашнего матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:2):

«Мы знали, что это будет непростая игра. „Тоттенхэм“ очень силён, особенно в полузащите и атаке. Думаю, мы допустили ошибку, когда при счёте 2:0 слишком глубоко сели в защиту, позволяя им спокойно перемещать мяч в центре поля. Это было обидно, ведь мы упустили такое хорошее преимущество, но я уверен, что мы сможем добиться победы на „Уэмбли“.

Мы знаем, что нас ждёт ещё один непростой матч, ведь мы столкнулись с серьёзным соперником, но мы должны быть уверенными в себе, особенно после того, что мы сделали сегодня в первые 10 минут матча».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил MALOVAR
сегодня в 10:29
MALOVAR:
две пены и вы в финале
по-спартаковски?
Спасибо, не надо. Аха-ха)
Ptaha91
Ptaha91
сегодня в 08:50
ага... обыграете... получите по полной на Уэмбли
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:52
Обыграть ТТХ в Лондоне практически невозможно.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 04:41
две пены и вы в финале
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